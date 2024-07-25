Tepebaşı Belediyesi Yaz Dönemi Spor Kursları Devam Ediyor

Güncel

(ESKİŞEHİR)-Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde düzenlenen yaz dönemi kursları devam ediyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen futbol, basketbol ve masa tenisi eğitimlerine katılan çocuklar da keyifle spor yapıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin Şirintepe Mahallesi'nde hizmet veren Yunus Emre Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen yaz dönemi kursları devam ediyor. Kurslarda, hem yetişkinler hem de çocuklara yönelik eğitimler yer alıyor.

Çocuklar için düzenlenen masa tenisi kursu da haftanın 2 günü 7-16 yaş arası 52 öğrencinin katılımıyla sürüyor. Öğrenciler masa tenisi kursunda, masa tenisinin tekniklerini öğrenirken sağlıklı bir ortamda spor yapmanın keyfini yaşıyor.

Temel eğitim veriliyor

Haftada 2 gün, 9 grup olarak gerçekleştirilen basketbol kursuna katılan 7-16 yaş arası 231 çocuk, uzman eğitmenler tarafından temel basketbol eğitimi kapsamında basketbol kuralları, top tutma, top sürme, pas atma, turnike ve şut çalışmaları gibi eğitimler veriliyor.

Futbolun tekniklerini öğreniyorlar

Haftanın 2 günü 5 grup olarak gerçekleştirilen futbol kursuna katılan 7-16 yaş arası 120 öğrenciye futbol temel eğitimleri veriliyor. Teorik bilgilerin yanı sıra ısınma hareketleri, top sürme teknikleri, top kontrolü, şut vuruş çalışmaları gibi konularda da uygulamalar gerçekleştiriliyor.

Kurslar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, '0 (222) 335 51 85' numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor.