Güncel

Termik santralden yayılan kömür külü köylüyü kanser etti

Filtresiz bacalarıyla gündem olan ve Torku tarafından işletilen termik santral, şimdi de yaydığı kömür külü ile gündemde

Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan termik santralden çıkan yanmış kömür külünün oluşturduğu zehir dağı çevre köyleri tehdit ediyor, tahıllar kirleniyor, kanser hastası olan köy sakinleri ise solunum cihazına bağlı yaşam sünüyor

SİVAS - Sivas'ın Kangal ilçesinde Torku'ya bağlı Konya Şeker tarafından işletilen termik santralden çıkan yanmış kömür külünün oluşturduğu zehir dağı, çevre köyleri tehdit ediyor.

Termik santral, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 8 Şubat 2013 tarihinde özelleştirilerek Torku iştiraklerinden Konya Şeker'e devredildi. Yıllık 1.908.229 MWh elektrik üretim gücüne sahip olan santral, 2020 yılında filtresiz bacalarıyla gündem oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla santralin üretimi, filtre ile ilgili şartları sağlayamadığı gerekçesiyle 1 Ocak 2020 tarihinde durduruldu. Bacalarda gerekli filtre işlemlerinin tamamlanmasıyla 30 gün sonda tek türbinde 6 ay sonra ise tam kapasite olarak elektrik üretimine yeniden başlandı. Bacalarıyla gündem olan santral şimdide çevreye yayılan kömür tozları ile gündem oldu.

Dağ halini alan kömür tozu zehir saçıyor

Yaklaşık 35 yıldır faaliyet gösteren santralde yakılan kömür tozları, kömür tedarikçisi taşeron firma tarafından Gürün ilçesine bağlı Mağara köy sınırları içerisinde depolanıyor. Açık depolama usulüyle biriken yanmış kömür tozu adeta dağ oluştururken çevre köyler içinde hayatı güçleştiriyor. Rüzgarın etkisiyle köylere ulaşan kömür tozu yaşamı güçleştiriyor. Köylerinde nefes alamaz hale gelen köy sakinleri, köylerinde yaşayamaz hale geldiklerini dile getirip yetkililerden çözüm istediler. Rüzgarın yaydığı kömür külünden en çok etkilenen, kül dağına 200 metre mesafedeki Mağara köyü sakinleri durumu tepkili.

Solunum cihazı ile nefes alıyor

Yılların süren külün etkisi nedeniyle bir çok köy sakininin köyü terk etmek zorunda kaldığı, kalanlarında akciğer hastası olduğu ileri sürüldü. Köy sakinleri kanser olan köy sakinlerinin solunum cihazına bağlı olarak yaşamak zorunda kaldıklarını söylediler. Ayrıca köy sakinleri kendileri kadar külün ekinlerine, tahıla, içme sularına ve meyvelere de zarar verdiğini iddia etti.

"Hayvanlarımız ve bitkilerimiz zarar görüyor"

Köy sakini Rıza Karadeniz, külden dolayı köy sakinlerinin yanı sıra hayvan ve bitkilerin zarar gördüğünü ifade ederek, " Biz mağara köyünde külün altındayız. Hayvanlarımız ve bitkilerimiz zarar görüyor. Ekinlerimizin üzerlerine küller konuyor. Mahsul alamıyoruz. Bölgeler arasında verimde yüzde 15 civarında bir değişim oluyor. Çocuklarımızı ve torunlarımızı köye getiremiyoruz. Zehir saçıyor temiz hava yok. Termik santralin müdürü bizle alay edercesine konuşuyor. 'Bundan zarar olmaz size bir şey olmaz' diyor" dedi.

"Komşularımın hepsi hasta"

Komşularının hepsinin hasta olduğunu söyleyen Köy sakini Ahmet Kuş, "Yıllardır bu köydeyim. Termik santral kırk yıl önce kuruldu. Son 10 yıldır doğaya ve canlılara zararı var. Yetkililerden bunun önlemini almalarını istiyoruz. Hastalığımın sebebinin yüzde 80'ni burası. Böbrek hastalığım var, nefes darlığım var. Burada yaşayan kişi hastalanır. Komşularımın hepsi hasta. Bu kül akan suya, köye çok zarar veriyor. Doğa katliamı bu. Masayı akşam yıka sabah üzeri kül oluyor" diye konuştu.

(RM-GF-ÖK-Y)