Terör örgütü PKK/KCK üyesi Fransa'dan Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
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Terör örgütü PKK/KCK üyesi Fransa'dan Türkiye'ye getirildi

Terör örgütü PKK/KCK üyesi Fransa\'dan Türkiye\'ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), terör örgütü PKK/KCK üyesi Mehmet Kopal'ın Fransa'dan Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. EGM'nin açıklamasına göre, ulusal seviyede aranan Kopal'ın sınır dışı kararı alınarak Türkiye'ye getirilmesi, EGM İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın koordineli çalışmaları sonucunda gerçekleştirildi.

10.04.2024 10:01  Güncelleme: 10:02
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), terör örgütü PKK/KCK üyesi Mehmet Kopal'ın Fransa'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal, EGM İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda sınır dışı kararı alınması sağlanarak 9 Nisan'da Fransa'dan Türkiye'ye getirilmiştir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK/KCK üyesi Fransa'dan Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

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