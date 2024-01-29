İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yeni operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, bölücü terör örgütüne karşı 7 ilde 'Kahramanlar-47' operasyonu başlatıldığını açıkladı.
Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle; "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla 7 ilde mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen "Kahramanlar-47" operasyonlarında; 28 barınma alanı imha edilerek çok sayıda roketatar, el bombası ile 159 kg patlayıcı madde ele geçirildi.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden Terör Örgütlerine operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Milletimizin Duası Bizimle!
Mardin, Bitlis, Şırnak, Batman, Siirt, Tunceli ve Diyarbakır'da ( Dargeçit, Nusaybin, Beytüşşebap, Kozluk, Sason, Dicle, Lice, Silvan, Eruh, Mazgirt ve Cizre kırsalında) 131 tim, 1174 Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucuları ile J-SİHA- ATAK helikopterlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen "Kahramanlar-47 operasyonlarında;
Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı. Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."
Son Dakika › Güncel › Terör örgütüne 7 ilde ağır darbe! 28 mağara imha edildi, 159 kg patlayıcı madde ele geçirildi - Son Dakika