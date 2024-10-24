Terör saldırısının ardından Türk savunma sanayisinden gövde gösterisi - Son Dakika
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Terör saldırısının ardından Türk savunma sanayisinden gövde gösterisi

Terör saldırısının ardından Türk savunma sanayisinden gövde gösterisi

Türkiye'nin savunma sanayisindeki gözbebeği kuruluşlarından TUSAŞ, terör saldırısı sonrası faaliyetlerini kesintiye uğratmadan devam ederken Türk mühendislerince üretilen HÜRKUŞ'tan HÜRJET'e, GÖKBEY'ten ATAK'a kadar yerli ve milli sistemler birbiri ardına havalanarak "gök vatan"da gövde...

24.10.2024 15:18
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Türkiye'nin savunma sanayisindeki gözbebeği kuruluşlarından TUSAŞ, terör saldırısı sonrası faaliyetlerini kesintiye uğratmadan devam ederken Türk mühendislerince üretilen HÜRKUŞ'tan HÜRJET'e, GÖKBEY'ten ATAK'a kadar yerli ve milli sistemler birbiri ardına havalanarak "gök vatan"da gövde gösterisi yaptı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, TUSAŞ'ın Kahramankazan tesisleri dünkü terör saldırısının ardından Türk savunma sanayisi "birlik ve beraberlik" görüntüsü verdi.

TUSAŞ personeli, çalışmalarına ara vermeden bu sabah saatlerinde iş başı yaptı. Kurum da internet sitesinden mesaj yayımlayarak bu duruşu perçinledi. Mesajda, "Bu saldırıyı da birlik ve beraberlik içerisinde atlatarak ülkemizin geleceğine yönelik ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz." ifadeleri öne çıktı.

Yerli ve milli sistemlerle "gök vatan"dan mesaj

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisinde adından söz ettiren, ülkenin ihtiyaç duyduğu hava araçlarının tasarım, üretim ve modernizasyonunun yanı sıra ihracat faaliyetlerinin yürütüldüğü TUSAŞ'ın ürettiği hava araçları konusunda da planlamadan geri adım atılmadı.

Sabah saatlerinden itibaren Türk mühendislerince üretilen yerli ve milli sistemler birbiri ardına havalandı. Türkiye'nin ilk genel maksat helikopteri T625 GÖKBEY, başlangıç ve temel eğitim uçağı HÜRKUŞ ile eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET yerleşkede birbiri ardına uçuş gerçekleştirdi. Bu sistemleri T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri ile T70 Genel Maksat Helikopteri'nin uçuşları izledi. Böylece dünkü saldırıya karşı mesajlar "gök vatan"dan verilmiş oldu.

"Tam bağımsız savunma sanayisi" vurgusu

Türk savunma sanayisinin birlik ve beraberlik mesajı sadece açıklamalarla sınırlı kalmadı, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'ndaki görüntüyle de mesajlar pekiştirildi.

Fuara katılan tüm firmalar anma töreninde yerini aldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar başta olmak üzere çok sayıda ismin katıldığı törende şehitlerin fotoğrafları ekrana yansıtılırken Türk bayrakları da fuar alanındaki ledlerde ön plana çıktı.

Törende, hain terör saldırısının Türkiye'nin tam bağımsızlık yolundaki yürüyüşünü sekteye uğratamayacağı vurgulanarak, tam bağımsız savunma sanayisi hedefine daha güçlü ve kararlı şekilde yürümeye devam edileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Havacılık, Güvenlik, Türkiye, Gökbey, Güncel, TUSAŞ, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terör saldırısının ardından Türk savunma sanayisinden gövde gösterisi - Son Dakika

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