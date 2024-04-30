Yedisu ilçesinde terk edilen köye leylekler geri dönüyor - Son Dakika
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Yedisu ilçesinde terk edilen köye leylekler geri dönüyor

Yedisu ilçesinde terk edilen köye leylekler geri dönüyor

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde terör saldırıları nedeniyle terk edilen köye dönen Ahmet Zeki Samur, çocukluğunda gördüğü leylekleri geri getirmek için yuva yaptı. Samur'un ahşap kameriye üzerine yaptığı yuvaya leylek maketi yerleştirdi. Samur, leyleklerin geri döneceğine inanıyor.

30.04.2024 11:39
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Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 1993'te terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle ailesiyle terk ettiği köyüne 6 yıl önce dönen Ahmet Zeki Samur, çocukluğunda gördüğü leyleklerin de yeniden köye gelmesi için yuva yaptı.

Kafkasya'dan 1864 yılında göç eden Çerkezlerin bir kısmı Yedisu ilçesine bağlı Karapolat köyüne yerleşti. Yaşamlarını yıllarca burada sürdüren aileler, 1993'te terör örgütü PKK'nın bir kişinin yaşamını yitirdiği saldırısı sonucu köylerini terk etmek zorunda kaldı. Türkiye'nin farklı kentlerine göç eden aileler gittikleri yerlerde yeni bir yaşam kurdu.

Sağlanan huzur ve güven ortamıyla 6 yıldan bu yana yeniden köyüne dönerek tarım ve hayvancılıkla uğraşmaya başlayan Çerkezlerden biri de 42 yaşındaki Ahmet Zeki Samur oldu.

Çocuk yaşta köyünden ayrılarak yerleştikleri Kocaeli'de otomotiv fabrikası ile inşaat, tekstil ve marangozluk gibi sektörlerde çalışan Samur, 2018'de köyüne dönerek çiftçilik yapmaya başladı.

Çocukluğundan bu yana leylekleri çok seven, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi ile Yalova'nın Hersek bölgesinde leylek yuvalarının bakım ve onarımlarını gönüllü olarak yapan Samur, yıllar sonra döndüğü köyünde leyleklerin olmadığını gördü.

Kendisi gibi leyleklerin de köye dönmesini isteyen Samur, evinin bahçesine ahşap kameriye üzerine yuva yaptı. Samur, ahşaptan yaptığı leylek maketini de yuvaya yerleştirdi.

"İnanıyorum ki leylekler gelecek"

Ahmet Zeki Samur, AA muhabirine, anne ve babasının halen Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 7 kardeşinin de farklı şehirlerde ve yurt dışında yaşadığını söyledi.

Tek de olsa köyüne dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Samur, tek üzüntüsünün leylekleri görememek olduğunu belirtti.

Samur, bu yıl leyleklerin dönmesi için bir yuva yapmaya karar verdiğini anlatarak, şöyle dedi:

"Çocukken kuzuları otlatırken leylekleri görüyordum ama buraya geldikten sonra hiç leylek görmedim. Bizimle beraber 1993'te demek ki göç etmişler. Leylekler geri gelsin, onlara eskiyi hatırlatayım diye bir yuva ve maket leylek yaptım. Leyleklerin yolunu gözlüyorum. Neden olmasın, ben inanıyorum ki leylekler gelecek."

"Görenler 'Gerçek mi' diye soruyorlar"

Leylekleri çok sevdiğini belirten Samur, yuvanın yakınından geçenlerin maket leyleği gördüklerinde şaşırdığını söyleyerek, "Görenler 'O gerçek mi? diye soruyorlar. Keşke gerçek olsa. Bununla yetiniyorum şu anda." ifadelerini kullandı.

"İnşallah bir leylek yanına konar"

Karapolat köyünde yaşayan eski muhtar 53 yaşındaki Tekin Aslan da yıllardır köyde leylek görmediklerini, komşusu Ahmet Zeki Samur'un yaptığı bu yuvanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Aslan, "Leyleklerin gelmesini dört gözle bekledik ama gelmediler. 1993'e kadar her bahar leylekler geliyor, yuva yapıyorlardı. Ama 1993'ten beri küstüler mi ne oldu bilmiyorum. Yuvayı görünce çok sevindik. İnşallah bir leylek yanına konar ve yavruları olur." diye konuştu.

Kaynak: AA

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