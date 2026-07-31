Teröristlerin katlettiği şehit Bedirhan bebek ve annesi Sivas\'ta anıldı

Hakkari Yüksekova'da, 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 25 yaşındaki asker eşi Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Mustafa???????, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarları başında anıldı.

Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki anma törenine, şehit Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Şarkışla Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, Belediye Başkanı Kasım Gültekin, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Törende İlçe Müftüsü Serkan Yalçın tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Protokol üyeleri, şehit bebek ve annesinin mezarlarına gül bıraktı.

Bakan Yardımcısı Heybet, şehit Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir'e Türk bayrağı verdi.

Program sonrası protokol üyeleri, Demir'i evinde ziyaret etti.