Ters Şerit İhlali: Minibüs Sürücüsüne Ceza
Mersin'de ters şerit kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atan minibüs sürücüsünün ehliyeti alındı.
Mersin'in Mezitli ilçesinde ters şerit kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan yolcu minibüsü sürücüsünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kuyuluk Mahallesi'nde ters şerit kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atan yolcu minibüsü sürücüsü E.A. yakalandı.
Sürücüye "trafik yer işaretlemeleri ile belirtilen hususlara uymamak" suçundan cezai işlem uygulandı.
E.A'nın ehliyetine geçici süreyle el konuldu.
Kaynak: AA
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