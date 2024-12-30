Ters Şeritten Giden Sürücüye Ceza

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Kayseri'de ters şeritten giden bir otomobil sürücüsüne 6 bin 439 lira para cezası uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan "bir araç ters yönde ilerledi" başlıklı paylaşımla ilgili inceleme başlattı.

Ekipler, kimliği tespit edilen sürücüye 6 bin 439 lira para cezası uyguladı.