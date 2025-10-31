Ters Yolda Koyun Şaşkınlık Yarattı

Ümraniye Şile Yolu'nda sabah saatlerinde ters yönde ilerleyen sahipsiz bir koyun, sürücülerde şaşkınlık ve tehlike yarattı. Olay, çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

İstanbul'da ilginç bir olay meydana geldi. Şile Yolu Üsküdar istikametinde edinilen bilgiye göre, otoyol üzerinde ters istikamette yürüyen koyunu gören sürücüler şaşkınlık yaşadı.

ZOR ANLAR YAŞATTI

Trafik akışını tehlikeye düşüren koyun, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sahipsiz koyunun ters yöne doğru araçların arasında ilerlediği anlar yer aldı.