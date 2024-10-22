Ters Yönde Giden Sürücüye 6 Bin Ceza

Kayseri'de ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsüne 6 bin 439 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada yer alan "Mimarsinan OSB yolu ters şeritten giden minibüs trafiği tehlikeye attı" paylaşımı üzerine çalışma başlattı.
Polis ekiplerince plakası tespit edilen aracın sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza verildi.
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