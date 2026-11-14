Tezcan, YENİ Parti kurultayında demokratik düzenin tasfiye edildiğini söyledi

HABER: Mehmet OFLAZ/ KAMERAMAN: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - YENİ Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, partisinin 1. Olağan Kurultayı'nda yaptığı açıklamada, "Türkiye'de mevcut kurumsallaşmış, çürümüş, eskiyen siyaset hükmünü devam ettirmek istiyor. İktidarını bırakmak istemiyor. Sandıkla, seçimle, siyasi rekabetle iktidarın değişebildiği, rekabetin olduğu bir demokratik düzeni istikrarlı ve sistemli biçimde tasfiye eden bir yapı var. Bu noktada yargıyı kullanan, basını susturan, kanalları, televizyonları kapatan, sosyal medyayı yasaklayan, toplumun haber alma hakkını ortadan kaldıran otoriter bir rejimle karşı karşıyayız" dedi.

YENİ Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, partisinin 1. Olağan Kurultayı'nda ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Öncelikle, kurultayımız hayırlı uğurlu olsun bütün ülkeye, Türkiye'ye, geleceğimiz için iyi bir kurultay olacağını, Türkiye siyasetinde bir önemli çıkış olacağını biliyoruz, buna inanıyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Türkiye'de mevcut kurumsallaşmış, çürümüş, eskiyen siyaset hükmünü devam ettirmek istiyor. İktidarını bırakmak istemiyor. Sandıkla, seçimle, siyasi rekabetle iktidarın değişebildiği, rekabetin olduğu bir demokratik düzeni istikrarlı ve sistemli biçimde tasfiye eden bir yapı var ve bu noktada yargıyı kullanan, basını susturan, kanalları, televizyonları kapatan, sosyal medyayı yasaklayan, toplumun haber alma hakkını ortadan kaldıran otoriter bir rejimle karşı karşıyayız.

"KURULTAYIMIZIN TÜM BEKLENTİLERE CEVAP VERECEĞİNE İNANIYORUM"

Dünyada otoriter rejimlerin çökmeye başladığı bir dönemde Türkiye'de de özellikle YENİ Parti'nin çıkışı, bu noktada bundan iki sene önce 31 Mart seçimlerinde Türkiye'de otoritarizme karşı sandıkla çözümün olabileceğini gösteren kadronun, bir yeni siyasal yolculuğu olarak çıktı.

Milletin önüne düşmesiyle, milletin destek olmasıyla, 'Çıkın yola, biz varız, arkanızdayız' demesiyle ortaya çıktı. Bugün şükürler olsun kuruluş kurultayı, birinci kurultayı yaptık. Tarihte ilk defa Genel Başkanla beraber 91 milletvekiliyle kurulup ilk de kurulduğu anda ana muhalefet partisi olan bir siyasi parti YENİ Parti. Çürüyen yapıya karşı yeni siyasetin temsilcisi olan bir parti. Kurulduğu andan itibaren üye sayısını üç ay gibi bir sürede 800 bine çıkaran bir parti. Bunlar Türkiye'deki yeni siyasete duyulan özlemin, açlığın, beklentinin çok açık göstergesi. Bugün ilk kurultayımızın bu kadar coşkulu yapılıyor olması da Türkiye'deki yeni siyasette umut arayışının çok net bir göstergesi. Ben kurultayımızın bütün bu beklentilere cevap verecek ve güçlü bir çıkışı inşa edecek yeni siyasetin merkezi olacağına inanıyorum."