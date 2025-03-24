TGC'den Gözaltına Alınan Gazeteciler İçin Çağrı: Eylemler Tehdit Ediliyor

(İSTANBUL) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Saraçhane'deki toplantı ve eylemleri izleyen ve hukuka aykırı şekilde gözaltına alınan gazetecilerin serbest bırakılmasını, RTÜK'ün de ifade özgürlüğüne saygılı olmasını istedi.

Cemiyetten yapılan açıklamada, halkın haber alma hakkının gerçekleşmesi için görev yaptıkları belirtilerek, demokratik ülkelerde ilgili kurumların, gazetecilerin can ve iş güvenliğini sağlamakla sorumlu oldukları ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ancak ülkemizde tam aksine kuruluş yasalarına aykırı davranan kurumların temsilcileri gazetecilerin can ve iş güvenliğini sürekli tehdit etmektedir.

19 Mart 2025 Çarşamba CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişinin gözaltına alınma kararının ardından Saraçhane'deki toplantıları ve eylemleri izleyen gazetecilere yönelik yine haksız, hukuka ve kanuna aykırı gözaltı uygulaması yapılmıştır.

İstanbul'da NOW TV muhabiri Ali Onur Tosun, Birgün yazarı Barış İnce, foto muhabiri Bülent Kılıç, AFP muhabiri Yasin Akgül, gazeteci Zeynep Kuray, sendika.org sitesi muhabiri Zişan Gür, gazeteci Hayri Tunç, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı, Bakırköy Belediyesi foto muhabiri Gökhan Kam, İzmir'de ise foto muhabiri Murat Kocabaş gözaltına alınmıştır. Saraçhane'deki eylemleri izleyen Birgün muhabirleri Ebru Çelik ve Deniz Güngör güvenlik güçleri tarafından darp edilmiştir. Gazetecilerin sürekli gözaltı uygulamasıyla baskı altına alınmaya, sindirilmeye çalışılması halkın haber alma hakkının engellenmesidir. Bu tutumu protesto ediyoruz. Meslektaşlarımız bir an önce serbest bırakılmalıdır. Gazetecilik yapmaları engellenmemelidir.

"RTÜK medyayı tehdit etmekten vazgeçmelidir"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Saraçhane'deki toplantı ve eylemleri canlı yayınla ekrana taşıyan televizyon kuruluşlarını lisanslarını iptal etmekle tehdit etmiştir. RTÜK iktidara yakın olmayan TV kanallarını düzenli olarak cezalandırarak, hukuksuzluğu sürdürmekten, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü engellemekten vazgeçmelidir. RTÜK'ün görevi yurttaşların haber alma, gerçeğe erişim ve bilgilenme hakkını engellemek, TV kuruluşlarını tehdit değildir. RTÜK medya kuruluşlarını tehdit etmekten vazgeçmelidir. RTÜK'ü kararlarında tarafsız davranmaya, Anayasa'ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı olmaya çağırmaya devam ediyoruz."