TGC, RTÜK\'ün cezalarına tepki gösterdi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), RTÜK'ün Fox TV, Halk TV, Sözcü TV, Tele 1 ve KRT'ye eleştirel haberleri ve yayınlarından dolayı verdiği cezalara tepki gösterdi. TGC, "RTÜK iktidara yakın olmayan TV kanallarını düzenli olarak cezalandırarak hukuksuzluğu sürdürmekten basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü engellemekten vazgeçmelidir. Gazetecilik suç değildir. RTÜK iktidar adına ceza dağıtmaktan vazgeçmelidir. RTÜK'ü kararlarında tarafsız davranmaya, Anayasa'ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı olmaya çağırmaya devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

TGC, 2023 yılı biterken RTÜK'ün Fox TV, Halk TV, Sözcü TV, Tele 1 ve KRT'ye yayınladığı haberler, programlar ve diziler nedeniyle verdiği cezalara tepki gösterdi. RTÜK'e; iktidarın sansür aygıtı olarak çalışmaktan vazgeçme çağrısı yapan TGC bugün yaptığı yazılı açıklama ile teki gösterdi. TGC açıklaması şöyle:

"RTÜK, VERDİĞİ AĞIR CEZALARLA İKTİDARIN SANSÜR AYGITI OLARAK HALKIN GERÇEĞE ERİŞİMİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞMAKTADIR"

"2023 yılı biterken RTÜK; Fox TV, Halk TV, Sözcü TV, Tele 1 ve KRT'ye verdiği ağır cezalarla iktidarın sansür aygıtı olarak halkın gerçeğe erişimini engellemeye çalışmaktadır. Seçim öncesi iktidarın tek tip düşünce, tek tip toplum, tek tip haber ve gazeteci oluşturma projesine hizmet etmektedir. CHP'li üye İlhan Taşcı'nın sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamaya göre; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu iktidarı eleştiren medya kuruluşlarına ceza yağdırmıştır.

Haberlere, programlara ve dizilere verilen cezaların gerekçesi basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü açısından içinde bulunduğumuz karanlık dönemin de özetidir. RTÜK'ün kararları demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkelerine aykırıdır. İlhan Taşçı'nın açıklamalarına göre;

RTÜK iktidara yakın olmayan TV kanallarını düzenli olarak cezalandırarak hukuksuzluğu sürdürmekten basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü engellemekten vazgeçmelidir. RTÜK'ün görevi yurttaşların haber alma, gerçeğe erişim ve bilgilenme hakkını engellemek olmamalıdır. Gazetecilik suç değildir. RTÜK iktidar adına ceza dağıtmaktan vazgeçmelidir. RTÜK'ü kararlarında tarafsız davranmaya, Anayasa'ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı olmaya çağırmaya devam ediyoruz."