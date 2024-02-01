TGF Golf Milli Takımı Aday Kampı Antalya\'da sona erdi

TÜRKİYE Golf Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen TGF Golf Milli Takım Aday Kampı sona erdi.
Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki Antalya Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen kampa TGF Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney ile yardımcıları Gencay Özcan ve Çağatay Ural önderliğinde, 18'i kadın 36 sporcu katıldı. Kampta kadınlarda Ayşe Demir, İrem Demir, Sude Bay, Zeynep Süalp, Elif Gençoğuz, Ilgın Zeynep Denizci, Petek Peker, Deniz Sapmaz, Lara Sorguç, Aylin Evyap, Ada Zorbozan, Ada Narin, Fatma Gül Kuş, Aida Tepe, Duru Taşkın, Erin Neva Yeniçelik, Fatma Kuş, Paris Nil Çalık yer aldı. Erkeklerde ise Muhsin Aras Biçer, Tuna Şahin, Arjin Yalçınkaya, Semih Engez, Can Marko Özdemir, Efe Sargın, Latif Çam, Sarp Saraçoğlu, Berke Tunca, Tunç Aslan, Fırat Genelioğlu, Ali Rıfat Evyap, Mustafa Rüzgar Turgun, Dara Muhammed Saf, İbrahim Tarık Aslan, Berk İpeker, Cem Başpınar ile Ömer İlhan Şahin kampta yer aldı.
Kampı değerlendiren TGF Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney, sporcuların güven ve sorun çözme konusundaki becerilerinin artırılması için kampın yapıldığını söyledi. Coveney, "Özellikle çalışmalar sırasında golfçülerin kendi patronları olması için telkinlerde bulunduk. Bu nedenle de çok verimli bir kamp yaptığımızı düşünüyoruz. Kampta kalabalık sporcu grubunun olmasını özellikle istedim. Sporculara zamanlarını nasıl kullanıp değerlendirmeleri gerektiğini öğretmek istedik. Kampın küçükler ve büyüklerden oluşması, gençlerin kendilerinden büyük sporculardan tecrübe edinmeleri ve kendilerini geliştirmelerini istedik" dedi.
Sporcuların kampa zihinsel olarak daha kuvvetli gelmelerini istediklerini ve gelişimlerini gözlemlediklerini aktaran Coveney, şunları söyledi:
"Fiziksel olarak da sporcularımızın ulaşmak istedikleri hedefe farklı bir seviyeye çıkartmak için sporcularımızı zorladık. Hem fiziksel hem de mental olarak potansiyellerini yükseltmek için çok çalıştık. Federasyon olarak üyesi olduğumuz Avrupa Golf Birliği'nin (EGA) düzenlediği bireysel ve takım şampiyonalarında üst sıralarda yer almak için mücadele edeceğiz. Bu yıl düzenlenecek turnuvalarda özellikle bireysel performansların ne kadar yüksek seviyeye çıkacağını merak ediyoruz. Bunun üzerine yoğunlaşıyoruz. Bireysel çıkacakları seviye bizim merak ettiğimiz konu. Takım müsabakalarında da sporcularımızın gereğini yapacağını düşünüyoruz. Bu yıl önümüzde takım ve bireysel olarak katılacağımız turnuva var." (DHA)
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