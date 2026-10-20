TGS, Murat Ağırel için \'derhal serbest bırakılsın\' çağrısı yaptı

(ANKARA) - Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan gazeteci Murat Ağırel'in tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Çiğnenen mesleki faaliyetimizdir, halkın haber alma hakkının kendisidir. Meslektaşımız derhal serbest bırakılsın" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meslektaşımız Murat Ağırel, mesleki faaliyeti suç sayılarak tutuklandı. Anayasanın 28. Maddesi açıktır: Basın hürdür, sansür edilemez. Gazetecilik faaliyeti nedeniyle elektronik kelepçe ile ev hapsine mahkum edilen Ağırel'i ev hapsinde iken gözaltına almak, yapmadığı haberi suçlama olarak yöneltmek ve hakkında tutuklama kararı vermek sadece anayasayı çiğnemek değildir. Çiğnenen mesleki faaliyetimizdir, halkın haber alma hakkının kendisidir. Meslektaşımız derhal serbest bırakılsın" ifadeleri kullanıldı.