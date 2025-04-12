Tianjin'de Türk-Çin İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tianjin'de Türk-Çin İşbirliği Gelişiyor

Tianjin\'de Türk-Çin İşbirliği Gelişiyor

Türk iş insanı Mehmet Şahin, Çin'de yatırım fırsatlarını değerlendirdi, işbirliği adımları attı.

12.04.2025 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİANJİN, 12 Nisan (Xinhua) -- Türk iş insanı Mehmet Şahin, Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde Çin ve Shanghai İşbirliği Örgütü tarafından düzenlenen Çin-Shanghai İşbirliği Örgütü Sürdürülebilir Kalkınma Endüstriyel Yatırım Tanıtım Etkinliği'ne katılarak Shanghai İşbirliği Örgütü ülkelerinden gelen birçok girişimciyle tanışma imkanı buldu.

Enerji, otomotiv, tarım ve gayrimenkul alanlarında faaliyet gösteren Hattat Holding A.Ş.'nin Küresel Satın Alma ve Lojistik Başkan Yardımcısı Şahin, "Bu etkinliğe katıldığım için gerçekten minnettarım. Çok sayıda Çinli ya da Rus yatırımcı ve ortakla karşılaşıp işbirliği yapabileceğimizden eminim" dedi.

Etkinlik sırasında somut işbirliği konusunda birçok ön adımın atıldığını kaydeden Hattat, "Değerli ortağımız Çin Kömür Teknolojisi ve Mühendislik Grubu ile bazı kömür temizleme projelerine yatırım yapmak için görüşüyoruz. Görüşmelerin başarılı olacağından eminim" dedi.

Hattat, Türkiye ve çevre ülkelerde motor montajı, üretimi ve dağıtımı konusunda Çinli motor üreticileriyle art arda iki toplantı yapacaklarını da sözlerine ekledi. Hatta, Türkiye'deki güneş enerjisi tarlalarında rüzgar türbini üretimi konusunda da bazı görüşmelerde bulundu.

Çin'in Tianjin kenti, sonbaharda Shanghai İşbirliği Örgütü zirvesine ev sahipliği yapacak. Yan etkinliklerden biri olan Çin-Shanghai İşbirliği Örgütü Sürdürülebilir Kalkınma Endüstriyel Yatırım Tanıtım Etkinliği, Çin ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinde ilerleme kaydedilmesini sağladı.

Çin Kömür Teknolojisi ve Mühendislik Grubu'na bağlı Uluslararası Mühendislik Limited Şirketi Genel Müdürü Ye Yong, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün, işletmelerin küreselleşmesine yönelik önemli bir platform olarak işlev gördüğünü söyledi.

Ye, "Çin'in çözümlerini yerel ihtiyaçlarla birleştiriyor, Hattat gibi Türk müşterilere tekli makine ve madencilik ekipmanlarında Çin avantajlarının yanı sıra hidrojeolojik arama ve yönetim gibi özel teknik hizmetler sunuyor, Türk pazarında kök salıyor ve ortakların rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı oluyoruz" dedi.

Doğal kaynaklar açısından zengin olan Türkiye'de ekonomik kalkınmayla birlikte enerji üretimine yönelik talepte artış yaşanıyor.

Şahin, Çin'in maden kaynaklarının geliştirilmesi konusunda ileri teknoloji ve deneyime sahip olduğunu söyledi. Hattat, 2007 yılından bu yana madencilik teknolojisi ve ekipman tedarikinde Çin Kömür Teknolojisi ve Mühendislik Grubu gibi 50'den fazla Çinli şirketle yakın işbirliği yürütüyor.

"Çinli şirketler ve yatırımcılar, kömür madenciliği projelerimizdeki birçok teknolojiyi destekliyor" diyen Şahin, şirketin uzun ayak madencilik operasyonlarına ve maden kaynaklarının geliştirilmesine yardımcı olmak üzere Sany'nin madencilik ekipmanlarını Türkiye'ye ithal ettiğini hatırlattı.

Çinli işletmelerin mükemmel performansı sayesinde pek çok Türk üretici de Çinli şirketlerle işbirliği yapmayı iple çekiyor ve bu da yerel halk için pek çok iş fırsatı yaratıyor.

Şahin, "Geçmişte, özellikle madencilik projelerinde, şirketler Avrupalı üreticilere yöneliyordu, ancak Çin ile kurulan başarılı işbirliğinden sonra artık Çin'e yöneliyorlar" dedi.

Hattat, Çinli ortaklarıyla ticaretinin artması sonucu Çin'in Hangzhou şehrinde Hema İthalat ve İhracat adlı bir şirket kurdu. Şahin, "Kömür madenciliği projelerinin ötesinde, Çinli ortaklarımızın rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik, elektrik santralleri ve gayrimenkul sektörlerine yatırım yapmalarını içtenlikle umuyoruz" diye ekledi.

Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2024 yılında 890 milyar ABD dolarına ulaşan Çin ile Shanghai İşbirliği Örgütü üye ülkeleri, gözlemci ülkeleri ve diyalog ortakları arasındaki ticaret, rekor kırarak Çin'in toplam dış ticaretinin yaklaşık yüzde 14,4'ünü oluşturdu.

Şahin, "Shanghai İşbirliği Örgütü büyümeye ve gelişmeye devam ederken, Türk işletmeleri fikir alışverişinde bulunmak ve ilgili faaliyetler aracılığıyla yenilik aramak için harika bir platforma sahip" dedi.

Şahin, bu etkinliğin iyi bir başlangıç olduğunu ve yaklaşan Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'nin tüm katılımcı ülkelerin temsilcileri arasında karşılıklı anlayışı ve gelecek planlamasını daha da teşvik edeceğini söyledi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Mehmet Şahin, Teknoloji, Türk İş, Ekonomi, Finans, Güncel, Enerji, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tianjin'de Türk-Çin İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBP Genel Başkanı Destici: Çin’in Doğu Türkistan zulmü bitene kadar ithalatı durdurmalıyız BBP Genel Başkanı Destici: Çin'in Doğu Türkistan zulmü bitene kadar ithalatı durdurmalıyız
İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı
Herkes bu ofsaytı tartışıyor Samsunspor’un golü iptal oldu Herkes bu ofsaytı tartışıyor! Samsunspor'un golü iptal oldu
Danla Bilic, eski erkek arkadaşı tarafından taciz ve şiddete maruz bırakıldığını açıkladı Danla Bilic, eski erkek arkadaşı tarafından taciz ve şiddete maruz bırakıldığını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKYB Başkanı Barzani’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKYB Başkanı Barzani'yi kabul etti
Sebebi Fenerbahçe Galatasaray’dan bu kareye olay tepki Sebebi Fenerbahçe! Galatasaray'dan bu kareye olay tepki
Kırşehir’de 80 kişi Yeniden Refah Partisi’den istifa etti Kırşehir'de 80 kişi Yeniden Refah Partisi'den istifa etti
Başrolde Torreira var İşte Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyon Başrolde Torreira var! İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon
Miçotakis gerçeği itiraf etti: Askeri yatırımlar Türkiye’ye karşı Miçotakis gerçeği itiraf etti: Askeri yatırımlar Türkiye'ye karşı
Trump yönetimi müzakerelere saatler kala İran’a resti çekti: Ya anlaşma ya bedel Trump yönetimi müzakerelere saatler kala İran'a resti çekti: Ya anlaşma ya bedel

18:56 Danla Bilic’i darbeden eski erkek arkadaşı Berk Çetin tutuklandı Danla Bilic'i darbeden eski erkek arkadaşı Berk Çetin tutuklandı
18:29 Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu
18:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete: Ülkesini başkasına şikayet edenler vizyonumuzu anlayamaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ülkesini başkasına şikayet edenler vizyonumuzu anlayamaz
17:39 ABD-İran müzakerelerinin ilk turu gerçekleşti İran medyasından ’yapıcı geçti’ mesajı ABD-İran müzakerelerinin ilk turu gerçekleşti! İran medyasından 'yapıcı geçti' mesajı
16:32 Türkiye tarihinin en büyük zirai don olayı İller bir bir alarm veriyor Türkiye tarihinin en büyük zirai don olayı! İller bir bir alarm veriyor
23:05 Okan Buruk’tan maçın hakemine sert tepki: Kendisini sorgulasın Okan Buruk'tan maçın hakemine sert tepki: Kendisini sorgulasın
22:49 Silivri’de hakim karşısına çıkan İmamoğlu’nun savunmasının tam metni ortaya çıktı Silivri'de hakim karşısına çıkan İmamoğlu'nun savunmasının tam metni ortaya çıktı
22:26 Osimhen, veda eder gibi konuştu: Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak Osimhen, veda eder gibi konuştu: Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak
22:25 Adana’da portakal bahçesinde kavga 1 kişi öldürüldü Adana'da portakal bahçesinde kavga! 1 kişi öldürüldü
22:20 Yunus Akgün’ün rekor kırmasına ramak kaldı Yunus Akgün'ün rekor kırmasına ramak kaldı
22:03 ABD’de kalkıştan 20 dakika sonra otoyola düşen uçaktaki 3 kişi öldü ABD'de kalkıştan 20 dakika sonra otoyola düşen uçaktaki 3 kişi öldü
21:55 Galatasaray, Samsunspor’u deplasmanda 2-0 yendi Galatasaray, Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yendi
21:46 Galatasaray’a takımın yıldızından kötü haber Galatasaray'a takımın yıldızından kötü haber
21:35 Beyaz Saray’dan ’Trump Türkiye’ye gidecek mi’ sorusuna yanıt Beyaz Saray'dan 'Trump Türkiye'ye gidecek mi?' sorusuna yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2025 19:54:54. #7.13#
SON DAKİKA: Tianjin'de Türk-Çin İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement