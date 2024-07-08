Ticaret Bakanı Bolat: Gümrük Birliği, potansiyeli yansıtmıyor

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- Ticaret Bakanı Bolat: "Mevcut haliyle Gümrük Birliği, kapsamlı ve sağlam ortaklığımızın potansiyelini tam olarak yansıtmamaktadır"

BRÜKSEL - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de düzenlenen ilk Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Mevcut haliyle Gümrük Birliği, kapsamlı ve sağlam ortaklığımızın potansiyelini tam olarak yansıtmamaktadır" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen ilk Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu toplantısının ardından Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Bolat, bugün yapılan toplantının Avrupa Birliği ile olan Gümrük Birliği'nin günümüzün uluslararası ticaret gerçekleri doğrultusunda modernize edilmesi gerektiğini gösterdiğini ifade ederek, "Mevcut haliyle Gümrük Birliği, kapsamlı ve sağlam ortaklığımızın potansiyelini tam olarak yansıtmamaktadır. Daha da önemlisi, e-ticaret, hizmet, yatırım ve kamu alımları gibi günümüz küresel ekonomisinin önemli unsurlarını kapsamamaktadır. Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun ekonomik büyümeyi teşvik edeceği, verimliliği arttıracağı, Türkiye ile AB arasındaki ekonomik bağları güçlendireceği, karşılıklı refahı ve uzun vadeli stratejik işbirliğini sağlayacağı için her iki taraf için de faydalı ve gerekli olacağına inanıyoruz" dedi.

"Schengen ülkeleri tarafından Türk vatandaşlarına yönelik vize kolaylığının nasıl ele alınacağı konularını da görüştük"

Türk vatandaşlarının karşılaştığı vize zorlukları da dahil birçok konuyu toplantıda ele aldıklarını aktaran Bakan Bolat, "Schengen ülkeleri tarafından Türk vatandaşlarına yönelik vize kolaylığının nasıl ele alınacağı konularını da görüştük. İkili ticaretin daha da artmasını engelleyen karayolu taşımacılığı kota sınırlamalarını da görüştük. Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirmek ve derinleştirmek için önemli adımlar atıyoruz" dedi.

"AB tarafını ikinci toplantı için Türkiye'ye davet ettik"

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu toplantılarının yılda bir kez gerçekleştirileceğini aktaran Bakan Bolat, "Sayın Dombrowskis ile AB tarafını ikinci toplantı için Türkiye'ye davet ettik. Bu arada, ilki yılsonundan önce olmak üzere iki kez yüksek düzeyli ticaret çalışma grubu toplantısı yapılacak. Umuyorum ki özellikle son bir yıldaki ortak koordineli ve yoğun çabalarımız sayesinde ilişkilerimizde daha yüksek bir sıçrama gerçekleştirmişizdir. Bugünkü çalışmalarımızla da Türkiye ile AB arasında daha güçlü ticari bağlar kurulacağına olan inancımız artmıştır" dedi.