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Ticaret Bakanı: Bu Yıl 422 Bin Esnafa 153 Milyar Lira Kredi Desteği Sağlandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yıl 422 bin esnafa uygun finansman koşullarında 153 milyar lira kredi desteği sağladıklarını kaydetti.

Ticaret Bakanı: Bu Yıl 422 Bin Esnafa 153 Milyar Lira Kredi Desteği Sağlandı
26.12.2023 - 17:48,  Güncelleme: 18:01
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yıl 422 bin esnafa uygun finansman koşullarında 153 milyar lira kredi desteği sağladıklarını kaydetti.

Bakan Bolat, Gaziantep'te, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile katıldığı Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın açılışında, fuara katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun bir şekilde kooperatiflerin üretim kapasitesini geliştirerek, pazarlamada, ticarette ve ihracatta daha fazla pay sahibi olmalarını sağlamak için Ticaret Bakanlığı olarak yoğun çalışmalar yürüttüklerini anlatan Bolat, "Fuarlar bayram coşkusu getirmektedir. En çok sevdiğim şey fuar açılışları ve ziyaretleri. Burada üretim, ticaret ve tanıtım, ihracat hepsi bir arada yer alıyor. Bu açıdan Gaziantep'i seçmekle çok doğru bir karar vermiş bulunuyoruz." dedi.

Hükümet olarak depremden etkilenen şehirlerde ekonominin, iş dünyasının yaralarının sarılması için acil tedbirleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla devreye aldıklarını aktaran Bolat, iş insanlarına önemli finans kolaylıkları ve destekleri sağladıklarını ifade etti.

Türkiye'de 50 binden fazla kooperatifin bulunduğunu belirten Bolat, şöyle konuştu:

"Tarımdan, eğitime, konuttan krediye, ulaşımdan kadın girişimciliğine, enerjiden el sanatlarına kadar 40'a yakın alanda kooperatiflerimiz faaliyet göstermekte. Kooperatiflerimiz, refahın tabana yayılması ve insanlarımızın imece usulüyle ve dayanışma içinde üretime, ticarete katılmalarını mümkün kılmaktadırlar. Bu noktada üreticiden, tüketiciye aracısız ulaşabilen kooperatiflerimiz sayesinde maliyetleri azaltmak, tasarruf sağlamak ve özellikle gıda ürünlerinde enflasyonun azalmasını sağlamak, kontrol altında tutmak mümkündür. Bu açıdan gıda enflasyonunu azaltmak adına kooperatiflerimizin sayısını hızlıca çoğaltmak zorundayız."

Fuarda 180 katılımcının olduğunu, bunların 154'ünün kadın kooperatifi olduğunu ve ülke genelinde 1000'i aşkın kadın kooperatifinin faaliyet gösterdiğini anlatan Bolat, bakanlık olarak kadın kooperatiflerinin sayısını arttırmak için kolaylıklar sağladıklarını, hibe destekleri verdiklerini bildirdi.

Kooperatiflerin sayısının hızla artacağını, 2020'den bu yana 629 kadın kooperatifin 866 projesi için 77 milyon lira destek sağlandığını ve üst limitlerin arttırıldığını belirten Bolat, esnafı da desteklediklerini vurguladı.

Bolat, "Bu yıl esnaflarımıza tam 153 milyar lira çok uygun finansman şartlarıyla kredi destekleri sağladık. Bu yıl 422 bin esnafımız bu finansmanlardan yararlandı." dedi.

Kooperatiflerin üretime ve ticarete katılmasının çok önemli olduğunu ve bakanlık olarak "iyi yönetim", "şeffaflaşma", "denetlenebilirlik", "kurumsal yapılaşma" konularında düzenlemeler getirdiklerini ifade eden Bolat, sözlerini, "Kooperatiflerin başarıyla kurulmasını ve üretimde ve ticarette aktif olup enflasyonun aşağı çekilmesine katkı verilmesini sağlamaya çalışıyoruz." diye tamamladı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Bolat, Gaziantep, Türkiye, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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