Ticaret Bakanlığı: Türkiye-Ab Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Mekanizmasının İkinci Toplantısı 1 Temmuz'da Ankara'da Yapılacak

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında görüştü. Ticaret Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin olarak yapılan açıklamada, "İkili ilişkilere ilişkin tüm konuların detaylı olarak tartışılarak somut iş birliği ve çözüm önerilerinin ele alınmasına yönelik olarak Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu mekanizmasının ikinci toplantısının 1 Temmuz 2025 tarihinde Ankara'da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarımızın da katılımıyla gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kalınmıştır" denildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Paris'teki OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında dün AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic ile bir araya geldi. Ticaret Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic 3 Haziran 2025 tarihinde OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı marjında ikili bir görüşme gerçekleştirmiştir.

Görüşmede, küresel ticarette son dönemde yaşanan gelişmeler ve bu gelişmeler karşısında ülkemiz ile AB arasında Gümrük Birliği kapsamında izlenebilecek ileri iş birliği imkanları, ikili ticaretin gündeminde yer alan hususlar ile iş dünyamızın AB Schengen vize süreçlerinde yaşadığı zorluklar dahil beklenti ve talepleri tüm yönleri ile ele alınmıştır. Bu çerçevede, ikili ilişkilere ilişkin tüm konuların detaylı olarak tartışılarak somut iş birliği ve çözüm önerilerinin ele alınmasına yönelik olarak Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu mekanizmasının ikinci toplantısının 1 Temmuz 2025 tarihinde Ankara'da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarımızın da katılımıyla gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kalınmıştır. Son derece yapıcı bir atmosferde geçen görüşmede, AB ile Türkiye arasında Bakanlar düzeyinde kurumsallaşan Ticaret Diyaloğu mekanizmasının gündem konuları da istişare edilmiştir.

Toplantıda, küresel ekonomi ve ticaret ortamında yaşanan değişim ve belirsizlik ortamı ile artan korumacılık eğilimleri karşısında AB ve Türkiye ekonomilerinin koordineli hareket etmesinin önemi ile ikili entegrasyonun geliştirilmesi yönündeki kararlılık da vurgulanmıştır. Görüşmede, AB ile son iki yılda ticarette karşılıklı engellerin aşılması yönünde önemli mesafeler alındığı ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesine dönük birçok pozitif adımın atıldığı karşılıklı teyit edilmiştir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Ursula Von Der Leyen'in Aralık ayının ikinci yarısında Ankara'da yaptıkları görüşmelerinde ortaya koyduğu ortak hedefler doğrultusunda güçlenen ticari ve ekonomi diyaloğumuzu daha da yukarılara çıkarma yönünde AB ile ortak çalışmaları sürdüreceğiz.

Gümrük Birliği ile kurulan güçlü entegrasyon zemininde, AB ile ülkemiz arasında dengeli bir seyir izleyen ikili ticaret geçtiğimiz beş yılda yüzde 55 artış kaydederek 2024 yılı sonunda 220 milyar dolarlık hacme ulaşmıştır. 2025 yılının ilk 5 ayında AB'nin ihracatımızdaki payı yüzde 43,5 seviyesine yükselmiştir."