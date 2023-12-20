 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye e-İhracat Platformunu Kuracak - Son Dakika
Üye Girişi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye e-İhracat Platformunu Kuracak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 yılında Türkiye e-İhracat Platformunu kurarak, ihracatçıların bu alandaki adımları öğrenebileceği yapay zeka destekli bilgilendirme platformunu uygulamaya alacaklarını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye e-İhracat Platformunu Kuracak
20.12.2023 - 11:16,
Abone Ol

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 yılında Türkiye e- İhracat Platformunu kurarak, ihracatçıların bu alandaki adımları öğrenebileceği yapay zeka destekli bilgilendirme platformunu uygulamaya alacaklarını bildirdi.

Bolat, AA muhabirine, Ticaret Bakanlığının yeni yılda "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla çalışmalarını sürdüreceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle atılacak adımların, 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program'da (OVP) ortaya konulduğunu anımsatan Bolat, yeni icraat ve istikrar döneminde, üretim ve ihracattaki yerli katma değeri artıracak politikalara odaklandıklarını ifade etti.

Bolat, ithalata olan bağımlılığı azaltacak, katma değeri yüksek ve sürdürülebilir ihracat artışını sağlayacak politikaları devreye aldıklarını dile getirdi.

"Uzak Ülkeler Stratejisi", "İslam Ülkeleri ile İhracatı Geliştirme Stratejisi" ve "Afrika Ülkeleri ile Daha İleri Ticaret Stratejisi" gibi çeşitli uygulamalarla ihracat artışına öncelik verdiklerini vurgulayan Bolat, şöyle konuştu:

"Türkiye e-İhracat Platformunu kuruyor ve e-ihracatın artırılması amacıyla ihracatçılarımızın adımları öğrenebileceği yapay zeka destekli bilgilendirme platformunu hayata geçiriyoruz. Türkiye'nin uluslararası rekabetçi konumunun güçlendirilmesi için dünyadaki gelişmelerle uyumlu şekilde 'ikiz dönüşüm' olan yeşil ve dijital dönüşümün getirdiği fırsatları değerlendiriyoruz. Yeşil Mutabakat kapsamındaki sektörlerin geleceğine yönelik farkındalık artırıcı ve bilgilendirici çalışmalar yürütüyoruz. Yeşil dönüşümün finansman imkanları konusunda rehber bir doküman hazırlıyoruz. Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) kapsamında da firmalarımıza eğitimler verilmesini planlıyoruz."

Dijitalleşme artarak devam edecek

Bolat, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesine ilişkin çalışmalara devam ettiklerini belirterek, gümrük kapılarında fiziki müdahalesiz kontrol teknolojilerini yaygınlaştıracaklarını, hava yolu işlemlerinin dijitalleştirilmesi projesini de hayata geçireceklerini anlattı.

Ticaret ve sanayi odalarına yapılacak ödemeler dahil, tüm şirket kuruluş süreçlerinin elektronik ortama taşınacağını vurgulayan Bolat, elektronik defter uygulamasının devreye alınacağı bilgisini verdi.

Bolat, rekabetin korunmasına yönelik mevzuat çalışmalarıyla da rekabet ihlalleri için ihbar müessesesi geliştirdiklerini dile getirdi.

e-Ticarette piyasa gözetimi ve denetimini etkinleştirmek üzere e-Ticarette Ürün Güvenliği Projesi'ni uygulayacaklarına dikkati çeken Bolat, "Piyasa Gözetimi ve Denetimi Eylem Planı'nı hazırlıyoruz. Ayrıca hizmet verdiğimiz esnaf ve sanatkarlarımız ile kooperatiflerimizin finansmana erişimlerini kolaylaştırıyoruz. Tüm bu süreçleri 2024 yılında devreye almış olacağız." dedi.

"e-İhracatın payını yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyoruz"

OVP kapsamında, yeni yılda mal ihracatının 267 milyar dolar olmasının hedeflendiğine işaret eden Bolat, bunun program dönemi sonunda 302,2 milyar dolara ulaşmasını amaçladıklarını söyledi.

Bolat, 34,7 milyar dolar olması beklenen cari işlemler açığının kademeli şekilde 30 milyar dolara düşürülmesini hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Böylelikle cari işlemler açığının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payını, 2024 yılında yüzde 3,1'e, 2026 yılında yüzde 2,3 seviyesine düşüreceğiz. 2028 yılında ihracatımızı 375,4 milyar dolara, hizmet ihracatımızı 200 milyar dolara, küresel mal ihracatında ülkemiz payını yüzde 1,3'e ve genel ihracatımız içinde e-ihracat payını yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkemizin, dünyada ilk 10 ekonomi, satın alma gücü paritesine göre ise dünyada ilk 5 ekonomi arasında yer almasını planlıyoruz. Ayrıca küresel ekonomiden aldığımız payı da yüzde 2'nin üzerine çıkarmayı amaçlıyoruz."

Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü iradeyle "bölgesinin üretim ve ihracat üssü" olan Türkiye'yi, küresel ihracatın en güçlü aktörlerinin zirvesine taşıyacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ömer Bolat, İhracat, Türkiye, İhracat, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye e-İhracat Platformunu Kuracak - Son Dakika


12:06
Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:56
Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:27
Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23
Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
11:20
Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
11:01
Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi
10:55
Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok

Son Dakika
12:06 Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58 MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:56 Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:27 Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23 Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
11:20 Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
11:01 Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi
10:55 Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok
10:54 Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
10:53 29 lirayı aşan dolar yükselmeye devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 12:12:35. #1.13#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye e-İhracat Platformunu Kuracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement