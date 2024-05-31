Tiflis'te Türk Mutfağı Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Tiflis'te Türk Mutfağı Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi

Tiflis\'te Türk Mutfağı Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde Ege mutfağından lezzetler tanıtıldı. Büyükelçi Orbay, davetlilere Çanakkale mutfağı ve Çanakkale Zaferi hakkında bilgi verdi.

31.05.2024 17:54
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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Ege mutfağından lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dünyanın dört bir yanında mayıs ayında kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Tiflis'te de program düzenlendi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, Türk Mutfağı Haftası tanıtım etkinlikleri kapsamında Ege bölgesi lezzetlerinin sunulduğu davete ev sahipliği yaptı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın desteğiyle büyükelçilik konutunda düzenlenen programa Gürcistan İçişleri Bakan Yardımcısı Giorgi Butkhuzi ile Gürcistan'ın iş ve sanat çevrelerinden davetliler katıldı.

Yemek programında konuşan Büyükelçi Orbay, konuklara Çanakkale mutfağı odaklı olarak sağlıklı ve geleneksel Kuzey Ege lezzetleri hakkında bilgi verdi.

Orbay, ayrıca davetlilere Çanakkale'nin tarihi derinliği ve kültürel zenginliği ile Çanakkale Zaferi konusunda da bilgi aktardı.

Kaynak: AA

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