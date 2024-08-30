Tiflis'te Zafer Bayramı ve TSK Günü resepsiyonu düzenlendi - Son Dakika
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Tiflis'te Zafer Bayramı ve TSK Günü resepsiyonu düzenlendi

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Büyükelçi Orbay, Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü ile Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü Gürcistan'da kutlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. İki ülke arasındaki ilişkilere de değinen Orbay, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü ve NATO ile entegrasyon sürecini desteklediklerini söyledi.

30.08.2024 20:46
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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği'nde akşam saatlerinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa Büyükelçi Ali Kaan Orbay, Gürcistan hükümetinden yetkililer, milletvekilleri, diplomatlar, Türk kurumlarının temsilcileri, Türk vatandaşları ile çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu, Büyük Zafer'e ilişkin video gösterimi yapıldı.

Büyükelçi Orbay, yaptığı konuşmada, Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü ile Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü Gürcistan'da kutlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Türk halkının refahı ve Türkiye'nin istikbali ve istiklali için canlarını feda eden tüm şehitleri sevgi ve saygıyla andıklarını dile getiren Orbay, "Bu büyük zafer, bir kez daha hepimize kutlu olsun." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilere de değinen Orbay, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü ve NATO ile entegrasyon sürecini desteklediklerini söyledi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay İlhan Öktendural'ın da konuşmasının ardından davetlilere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Kaynak: AA

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