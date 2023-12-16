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TİGEM, yerli koyunları birçok şehre gönderiyor - Son Dakika
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TİGEM, yerli koyunları birçok şehre gönderiyor

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesindeki Malya Tarım İşletmesi, Akkaraman ve Malya ırkı koyunları bölge illeri başta olmak üzere birçok şehre gönderiyor. Yerli ırkları tercih eden yetiştiricilerin taleplerini karşılamaya çalışan işletme, sağlıklı ve verimli hayvanlar sunarak memnuniyet sağlıyor. Ayrıca deprem bölgesindeki yetiştiricilere de damızlık koyun gönderiliyor.

TİGEM, yerli koyunları birçok şehre gönderiyor
16.12.2023 - 12:25,  Güncelleme: 12:34
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesindeki Malya Tarım İşletmesinde yetiştirilen Akkaraman ve Malya ırkı koyunlar, bölge illeri başta olmak üzere birçok şehre gönderiliyor.

Kırşehir'deki işletmenin müdürü Ahmet Gezer, AA muhabirine, Türkiye'nin yerli koyun ihtiyacına önemli katkı verdiklerini belirterek, çok sayıda yetiştiricinin yerli ırkları tercih ettiğini söyledi.

Gezer, yetiştiricilerin ve damızlık birliklerinin taleplerini karşılamaya çalıştıklarını, birçok ilden yoğun ilgi gördüklerini dile getirdi.

Yetiştiricilerin yerli ırk koyunlarla sürülerini büyüttüğüne dikkati çeken Gezer, " Nevşehir, Aksaray, Konya, Yozgat ve Kırşehir'deki yetiştiricilerimiz gelip damızlık olarak dişi toklu veya damızlık erkek tokluları tercih ediyor. Çok da memnun kalıyorlar. Bizi tercih etmelerinde, hayvanlarımızın sağlıklı, kondisyonunun yüksek olması ve çok iyi verim alınması etkili oluyor." dedi.

Gezer, Malya bünyesinde ana koyun ve koç sayısının her yıl arttığına işaret ederek, "İşletmemizde uzun yıllar ikiz doğum yüzde 35-40 iken, bu yıl doğa koşullarının iyi olması ve teknik uzmanlarımızın ilgileriyle hayvanların ikiz doğum oranı yüzde 46,5 olarak gerçekleşti, büyük başarı elde edildi." diye konuştu.

Deprem bölgesindeki yetiştiricilere de damızlık koyun gönderdiklerini anlatan Gezer, " Kahramanmaraş'a 960, Adıyaman'a 546 küçükbaş damızlık hayvan gönderdik. Damızlıkta öncü bir kuruluş olarak 2023'te yetiştiricilerimize 2 bin 951 damızlık küçükbaş hayvan dağıttık." ifadelerini kullandı.

Koyun sayısında artış

Hayvancılık Şube Şefi Aydın Dikbıyık da 2019'da 5 bin ana koyun ve koçla yetiştiricilik yapıldığını, şu an bu sayının 7 bine ulaştığını belirterek, 2023'te 2 bin 935 koyunun ikiz doğumla 5 bin 870 kuzu dünyaya getirdiğini söyledi.

Koyunlarının etçil, yapılı ve et veriminin yüzde 45 civarında olduğunu vurgulayan Dikbıyık, "İkiz oranımız bu yıl yüzde 46,5'e ulaştı. Koyunları özellikle hasat sonrası araziye ve kendi meramıza bırakıyoruz. Nadas ve ekimi de bitki üretim şubesiyle koordineli yaparak hayvanları doğal yiyeceğe ulaştırıyoruz." dedi.

Dikbıyık, protein ve enerjice zengin karma yemler de verdiklerini dile getirerek, tüm bunların ikiz doğum oranının artmasını sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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