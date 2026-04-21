TİKA, Bangladeş'te Eğitim Mutfağı Açtı - Son Dakika
TİKA, Bangladeş'te Eğitim Mutfağı Açtı

TİKA, Bangladeş\'te Eğitim Mutfağı Açtı
21.04.2026 20:11
TİKA, Bangladeş'te şehir koleji bünyesinde eğitim mutfağı açtı ve turizm eğitimi programı düzenledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki Şehir Koleji Turizm ve Otelcilik Bölümü bünyesinde kurduğu eğitim mutfağının açılışını gerçekleştirdi.

TİKA'dan edinilen bilgiye göre, Başkanlık Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki Şehir Koleji Turizm ve Otelcilik Bölümü bünyesinde kurduğu eğitim mutfağının açılışını yaptı.

TİKA, Milli Eğitim Bakanlığı ve Cox's Bazar Şehir Koleji işbirliğinde yürütülen Turizm Eğitim Programı kapsamında düzenlenen "Turizm Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar" eğitimi de yine Cox's Bazar'da tamamlandı.

Toplam 40 saat planlanan programa, turizm alanında görev yapan eğitimciler, sektör temsilcileri, devlet görevlileri ve öğrencilerden oluşan 46 kişi katıldı.

Program, Bangladeş'in en önemli turizm destinasyonu olan Cox's Bazar'da, TİKA tarafından kurulan City College Eğitim Mutfağının açılışıyla eş zamanlı olarak başlatıldı. Eğitim faaliyetleri, uygulamalı eğitim imkanı sunan bu modern altyapı içerisinde gerçekleştirildi.

Açılış törenine Bangladeş Mülteci Yardım ve Geri Dönüş Komiserliği (RRRC) yetkilileri, Türk Sahra Hastanesi, Türk Kızılay Bangladeş Temsilciliği, Türkiye Diyanet Vakfı Bangladeş yetkilileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Program, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve eğitim süreçlerinin güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirildi.

Eğitim süresince "Turizm Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar" başlığı altında turizm eğitiminin önemi, sektörel katkıları ve güncel ihtiyaçlara yönelik dönüşümü ele alındı. Türkiye'de turizm eğitiminin genel yapısı, amaçları ve sektör beklentileri detaylı şekilde değerlendirilirken; yapay zeka ve dijital teknolojilerin eğitim süreçlerine entegrasyonu da katılımcılarla paylaşıldı.

Programda, Türkiye'de turizm eğitiminin tarihsel gelişimi, kalite standartları ve politika yaklaşımları çerçevesinde incelendi.

Mesleki turizm eğitiminin ortaöğretimden doktora düzeyine kadar uzanan yapısı ele alınarak, eğitim kademeleri ile sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü arasındaki ilişki vurgulandı.

Avrupa'daki iyi uygulama örneklerinin de paylaşıldığı eğitimlerde; İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Avusturya ve Yunanistan'ın turizm eğitim modelleri karşılaştırmalı analiz edildi.

Bu sayede katılımcıların, kendi eğitim sistemlerine yönelik geliştirme alanlarını belirlemeleri hedeflendi. Eğitimin son bölümünde Türkiye'deki turizm ve otelcilik okullarının mevcut durumu detaylı şekilde ele alındı.

Meslek liselerinin gelişimi, alan ve dal programları, ders organizasyonu ile eğitim altyapısının hizmet kalitesi ve mezunların istihdam edilebilirliği üzerindeki etkileri kapsamlı biçimde değerlendirilirken; programda gerçekleştirilen interaktif oturumlar ve grup çalışmaları sayesinde katılımcılar, edindikleri bilgileri kendi kurumlarına uyarlamaya yönelik uygulamalar geliştirdi.

Eğitim kapsamında, şehrin önde gelen davetlilerinin katılımıyla Türk mutfağından örneklerin sunulduğu tadım etkinliği düzenlendi.

"Türk Mutfağı Günü" etkinliğinde, geleneksel Türk yemekleri tanıtılarak, hazırlık süreçleri uygulamalı aktarıldı.

Programın kapanışında düzenlenen törenle katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA, Bangladeş'te Eğitim Mutfağı Açtı - Son Dakika

