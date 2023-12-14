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TİKA, Bosna Hersek'teki Sağlık Evi'ne servis aracı temin etti - Son Dakika
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TİKA, Bosna Hersek'teki Sağlık Evi'ne servis aracı temin etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in Lukavac şehrinde sağlık hizmetleri sunan Sağlık Evi'ne hemodiyaliz hastaları için servis aracı sağladı. Aracın teslim törenine TİKA yetkilileri, bakanlar ve hastalar katıldı. Sağlık Evi Müdür Vekili, aracın hem hastalar hem de çalışanlar için büyük bir artı değer olduğunu belirtti.

TİKA, Bosna Hersek\'teki Sağlık Evi\'ne servis aracı temin etti
14.12.2023 - 15:26,  Güncelleme: 15:28
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Bosna Hersek'in Lukavac şehrinde sağlık hizmetleri sunan Sağlık Evi'ne hemodiyaliz hastaları için servis aracı temin edildi.

TİKA, 1984'ten bu yana faaliyet gösteren; 280 kişinin çalıştığı, yaklaşık 50 bin kişiye hizmet veren Lukavac Sağlık Evine, hemodiyaliz hastalarının Tuzla ve Gracanica şehirlerindeki tedavi merkezlerine ulaşımını sağlamak için servis aracı desteği sağladı.

Teslim törenine TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık, Tuzla Kantonu Sağlık Bakanı Dusanka Becirovic, Lukavac Büyükşehir Belediye Başkanı Edin Delic, Lukavac Sağlık Evi Müdür Vekili Dr. Sedija Arapcic, Tuzla Kantonu Meclis üyeleri, hastalar ve sağlık evi çalışanları katıldı.

Tuzla Kantonu Sağlık Bakanı Becirovic, burada yaptığı konuşmada, aracın temini için Türkiye Cumhuriyeti ve TİKA'ya, Tuzla Kantonu hükümeti ve başında bulunduğu Tuzla Kantonu Sağlık Bakanlığı adına teşekkürlerini sunarak bu projenin, çok hassas bir grup olan hemodiyaliz hastalarının tedavi sürecine katkı sağlayacağını ifade etti.

Lukavac Sağlık Evi Müdür Vekili Arapcic, TİKA tarafından temin edilen aracın aynı gün hizmet vermeye başlayacağını belirterek yeni araç temininin sadece hastalar için değil, sağlık evi çalışanları için de büyük bir artı değer sağlamış olduğunu dile getirdi.

Hemodiyaliz hastaları adına konuşma yapan Hajrudin Delagic, 24 yıldır hemodiyaliz tedavisine devam ettiğini, bu hastalığın sadece basit bir böbrek hastalığı olmadığını ve hastaların tedaviye devam etmek için her gün yolculuk ettikleri araçların şartlarının da tedavi süreçlerini olumlu veya olumsuz etkileyebileceğini anlattı.

Kaynak: AA
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