TİKA'dan Afganistan'a Su Projesi - Son Dakika
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TİKA'dan Afganistan'a Su Projesi

TİKA, Tahar Üniversitesi'nde su kuyusu ve modern pompalar kurarak Afganistan'a destek sağladı.

11.12.2024 19:46
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Tahar vilayetindeki üniversite kampüsünde iki derin su sondajı ve kurulumunu gerçekleştirdi.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, Afganistan'daki kalkınma projelerine desteklerinin sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, Tahar Üniversitesi kampüsünde, 130 metre derinliğinde iki su kuyusu sondajı yapılarak elektrik ve güneş enerjisi ile çalışan modern su pompaları ve su dağıtım sistemlerinin kurulduğu kaydedildi.

Projenin açılış töreninde konuşan TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi Koordinatörü Mikail Taşdemir, Afganistan'ın Türkiye nezdinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, TİKA olarak başta sağlık ve eğitim olmak üzere altyapı, restorasyon, kültür sanat ve acil insani yardım gibi projelerini öncelediklerini söyledi.

Afganistan'daki su sıkıntısına değinen Taşdemir, bu yöndeki projelerin hayati öneme sahip olduğunu ve böylesi projeleri sürdüreceklerini aktardı.

Tahar Üniversitesi Rektör Vekili Abdul Rahim Ahundzade ise Türkiye ve Afganistan'ın dost ve kardeş ülkeler olduğunu belirterek, söz konusu yardım nedeniyle TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Ahundzade, söz konusu proje ile üniversite bünyesindeki Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin imkanlarının artırıldığını söyledi.

Kaynak: AA

Afganistan, Güncel, Enerji, Eğitim, Dünya, Son Dakika

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