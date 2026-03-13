TİKA\'dan Tiran\'da İftar Programı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.03.2026 22:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arnavutluk'un başkenti Tiran'da iftar programı düzenlendi.

Tiran'da bir otelde düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Atay, burada yaptığı konuşmada, TİKA'nın düzenlediği iftar programında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ramazan ayının Orta Doğu'daki çatışmaların ve acıların yaşandığı bir döneme denk geldiğine işaret eden Atay, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak bizler devam eden saldırı ve çatışmaların bir an evvel sonlandırılarak bölgesel ve küresel barışın yeniden tesisi için diplomasi masasına dönülmesini arzu ediyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, diplomasinin yeniden hakim kılınması için gerekli katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu da her seviyede dile getiriyoruz."

TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata ise bu yıl ramazan programlarının temasını "Gönül Soframız Bereketli Olsun" olarak belirlendiğini anımsatarak, "Çünkü inanıyoruz ki gerçek bereket, paylaştıkça artan, bölüştükçe çoğalan bir değerdir." dedi.

Arnavutluk'ta 1996 yılından bu yana 800'ün üzerinde proje gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ata, bu çalışmaların en büyük gücünün yerel ortaklarıyla kurdukları samimi işbirliği olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, İnsan Hakları, Dış Politika, Kültür, Güncel, Tiran, İftar, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
21:58
21:55
21:18
20:53
20:20
20:16
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 23:27:45. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.