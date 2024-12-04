TİKA, Filistin\'de 13 acil ilk yardım ekibi oluşturulmasına destek oldu

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin'de 13 acil ilk yardım ekibi oluşturulmasına "Hazırlıklı ol, hayat kurtar" projesiyle destek verdi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, her biri 1 doktor, 2 hemşire ve 2 gönüllü olmak üzere 65 kişiden oluşan 13 acil ilk yardım ekibi, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde görev yapacak.

Filistin'de İsrail güçlerinin ve yerleşimcilerin saldırılarının artmasıyla TİKA, Filistinli kadınların toplumdaki rolünü güçlendirmek ve acil durumlara daha etkili müdahale edebilmelerini sağlamak amacıyla 1965'te kurulan Filistinli Kadınlar Birliğiyle işbirliği yaparak 13 acil ilk yardım ekibinin oluşturulmasına destek verdi.

"Hazırlıklı ol, hayat kurtar" sloganıyla yürütülen proje kapsamında, gönüllü kadınlara Nablus, Ramallah ve El-Halil şehirlerinde ilk yardım, temel yaşam desteği ve ileri kardiyak yaşam desteği konularında eğitimler verildi.

Eğitimlerin ardından TİKA tarafından sağlanan profesyonel ilk yardım çantaları, doktor, hemşire ve gönüllülere dağıtıldı. Eğitimleri başarıyla tamamlayan gönüllü kadınlara, düzenlenen törenle sertifikaları takdim edildi.

Törene, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu, TİKA Filistin Koordinatörü Orhan Aydın, Filistinli Kadınlar Birliği Başkanı ve eski Sosyal İşler Bakanı Intissar al-Wazir, birlik üyeleri ve gönüllüler katıldı.

Törende konuşan Wazir, Filistin'e desteğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür etti.

Wazir ilk yardım ekipleri projesine ilişkin, "Bu proje, artan saldırılar ve tacizler karşısında hayati öneme sahip. Filistinli kadınların toplumda daha güçlü rol üstlenmesine katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Çobanoğlu da Gazze'ye yapılan yardımlarda Türkiye'nin ilk sırada yer aldığını belirterek, "Bu zor dönemde Filistin halkına destek olmak hem hukuki hem de ahlaki bir görevdir. TİKA, Filistin'deki ihtiyaçları çok iyi belirliyor ve özellikle kadınlara yönelik projeleriyle dikkati çekiyor." dedi.

TİKA, projeyle Filistinli kadınların hem sağlık alanında yetkinlik kazanmasını hem de toplum içindeki sosyoekonomik ve kültürel rollerinin güçlenmesini hedefliyor.