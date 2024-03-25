TİKA, Hırvatistan, Kongo Cumhuriyeti, Peru, Yemen ve Somali'de iftar sofraları kurdu ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi ulaştırdı - Son Dakika
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TİKA, Hırvatistan, Kongo Cumhuriyeti, Peru, Yemen ve Somali'de iftar sofraları kurdu ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi ulaştırdı

TİKA, Hırvatistan, Kongo Cumhuriyeti, Peru, Yemen ve Somali\'de iftar sofraları kurdu ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi ulaştırdı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan, Kongo Cumhuriyeti, Peru, Yemen ve Somali'de iftar sofraları kurdu ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi ulaştırdı. TİKA, Hırvatistan'da depremlerden etkilenen bölgelerde 1000 aileye gıda paketi dağıttı. Kongo Cumhuriyeti'nde ise 150 kişiye iftar yemeği verildi. Peru'da 800 kişi bir araya gelerek iftar yaptı ve 300 aileye gıda kolisi dağıtıldı. Yemen ve Somali'de ise yetimler için iftar sofraları kuruldu ve bayramlık kıyafet dağıtımı yapıldı.

25.03.2024 21:59  Güncelleme: 22:01
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan, Kongo Cumhuriyeti, Peru, Yemen ve Somali'de iftar sofraları kurdu ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi ulaştırdı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA tarafından ramazan ayı boyunca Hırvatistan'da yaşayan ihtiyaç sahibi 1000 aileye ulaştırılacak gıda paketlerinin dağıtımına başlandı.

Program kapsamında Hırvatistan'da 2020'de meydana gelen depremlerden sonra devlet tarafından özel statü verilen Sisak ve Petrinja şehirleri ile Gunja, Vojnic, Cetingrad, Siroka Rijeka, Bogovolja ve Zagreb gıda dağıtımı projesine dahil edildi.

Gıda paketi dağıtımlarının ilk aşaması TİKA, Vojnic Belediyesi, Cetingrad Belediyesi, Siroka Rijeka Evde Bakım Merkezi, Bogovolja Camii Yardımlaşma Derneği, Zagreb Camii Zirat Yardımlaşma Derneği, Zagreb Aziz Padovalı Kilisesi Aşevi ve Zagreb Boşnak Ulusal Azınlık Konseyi işbirliğinde 600 aileye 11 ton gıda yardımı yapılarak tamamlandı.

TİKA'nın Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Brazzaville'in Poto Poto semtindeki Kongo İslam Yüksek Konseyi Merkezi'nde düzenlediği iftar yemeğine ise yaklaşık 150 kişi katıldı.

Program kapsamında TİKA ve Orta Afrikalı Müslümanlar Derneği işbirliğinde Moungali semtinde 160 aileye gıda paketi yardımında bulunuldu.

TİKA, Peru'nun başkenti Lima'da da Magdalena Del Mar bölgesindeki Peru İslam Derneği bünyesindeki camide 5 gün boyunca iftar sofraları kurdu. İftar programında toplam 800 kişi bir araya geldi.

Ayrıca TİKA ve Peru İslam Birliği işbirliğinde ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda kolisi dağıtıldı.

Yemen ve Somali'de yetimler için iftar sofraları kuruldu

TİKA tarafından Yemen'in geçici başkenti Aden'de "Ramazan Programları" kapsamında aile ve akrabalarının yanında kalan 7-14 yaş aralığındaki 300 mülteci ve yetim çocuk için iftar sofraları kuruldu.

Yemenli yetkililer, programdan duydukları memnuniyeti, "TİKA her zaman olduğu gibi yine bizlerin yanında olduğunu gösterdi. Düzenlenen iftar programı dolayısıyla TİKA'ya, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk halkına sonsuz teşekkür ediyoruz." sözleriyle ifade etti.

TİKA ayrıca Somali'nin farklı bölgelerindeki yetimhanelerde iftar programı düzenleyerek yetim çocuklar için bayramlık kıyafet dağıtımı yaptı.

Büyük çoğunluğu iç savaş ve terör sebebi ile yetim kalan ve yaşları 3 ila 16 arasında değişen 200 kız çocuğu Ummu Muminin Aisha Yetimhanesi'nde barınıyor ve eğitim alıyor.

Ramazan Programları kapsamında yetimhanede iftar programı düzenlenerek çocuklar için bayramlık kıyafet dağıtıldı.

Kaynak: AA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Hırvatistan, Somali, İftar, Yemen, Kongo, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA, Hırvatistan, Kongo Cumhuriyeti, Peru, Yemen ve Somali'de iftar sofraları kurdu ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi ulaştırdı - Son Dakika

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