TİKA'nın Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi'nde 7 Bin Doğum Gerçekleşti

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Niamey Koordinatörü Tanju Polat, Nijer- Türkiye Dostluk Hastanesi'nde faaliyete başladığı günden bu yana 7 bin doğum gerçekleştiğini söyledi.

Polat, AA muhabirine, TİKA'nın bulunduğu Afrika ülkeleri arasında Nijer'in belki de en yoğun faaliyetlere sahne olan ülkelerden biri olduğunu belirtti.

TİKA tarafından 2014'de çalışmalara başlanan Nijer'de 250'den fazla faaliyet gerçekleştirildiğini vurgulayan Polat, bunların arasında en önemli 3 projenin Nijer-Türkiye Dostluk Okulu, Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi ve Dostluk Parkı olduğunu ifade etti.

Üç büyük projenin hükümetlerarası işbirliği konsepti üzerine kurulduğunu anlatan Polat, sahanın talepleri doğrultusunda projelere devam ettiklerinin altını çizdi.

Polat, en yoğun projelerin tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirildiğini, bu faaliyetleri sağlık, eğitim, kadınların ekonomik hayata entegrasyonu ve meslek eğitimlerinin izlediğini kaydetti.

Medyadan turizme kadar talep olan her alanda TİKA'nın faaliyetlerde bulunduğuna işaret eden Polat, Nijer'de bu tür projelerin bundan sonra da süreceğini aktardı.

"Hastanemiz burada bizleri gururlandıran, öne çıkan projelerden birisi"

Polat, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Nijer Halk Sağlığı Bakanlığınca ortak işletme modeliyle 2018'de 44 yataklı Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi açıldığını anımsattı.

Kadın doğum hizmeti veren hastanenin çalışma alanının daha sonra açılan yeni polikliniklerle genişletildiğini ifade eden Polat, hastanede binlerce insanın şifa bulduğuna dikkati çekti.

Polat, binlerce insanın ülkelerinden ayrılmadan tedavi imkanı bulduğunu vurgulayarak, "Hastane hizmete açıldığı günden bu yana yaklaşık 7 bin doğum gerçekleşti. Bu büyük bir oran. Yine binlerce ameliyat ve tedavi imkanları Nijer'li vatandaşların istifadesine sunuldu." dedi.

Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesinin önemine işaret eden Polat, "Ekonomik durumu müsait olmayan insanlar da sağlık sigortası olsun ya da olmasın bu hastaneye geldiklerinde geri çevrilmiyor. Hastanemiz burada bizleri gururlandıran, öne çıkan projelerden birisi." diye konuştu.

Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkilerin son dönemde yapılan ikili anlaşmalarla gelişmeye devam ettiğini belirten Polat, iki ülke arasında çok güzel işbirliği zemini olduğunu da sözlerine ekledi.