TİKA'nın Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi'nde 7 Bin Doğum Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TİKA'nın Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi'nde 7 Bin Doğum Gerçekleşti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Niamey Koordinatörü Tanju Polat, Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi'nde faaliyete başladığı günden bu yana 7 bin doğum gerçekleştiğini söyledi. Polat, TİKA'nın Nijer'de gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi vererek, hastanenin önemine vurgu yaptı ve Türkiye ile Nijer arasındaki işbirliğinin gelişmeye devam ettiğini belirtti.

15.06.2024 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Niamey Koordinatörü Tanju Polat, Nijer- Türkiye Dostluk Hastanesi'nde faaliyete başladığı günden bu yana 7 bin doğum gerçekleştiğini söyledi.

Polat, AA muhabirine, TİKA'nın bulunduğu Afrika ülkeleri arasında Nijer'in belki de en yoğun faaliyetlere sahne olan ülkelerden biri olduğunu belirtti.

TİKA tarafından 2014'de çalışmalara başlanan Nijer'de 250'den fazla faaliyet gerçekleştirildiğini vurgulayan Polat, bunların arasında en önemli 3 projenin Nijer-Türkiye Dostluk Okulu, Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi ve Dostluk Parkı olduğunu ifade etti.

Üç büyük projenin hükümetlerarası işbirliği konsepti üzerine kurulduğunu anlatan Polat, sahanın talepleri doğrultusunda projelere devam ettiklerinin altını çizdi.

Polat, en yoğun projelerin tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirildiğini, bu faaliyetleri sağlık, eğitim, kadınların ekonomik hayata entegrasyonu ve meslek eğitimlerinin izlediğini kaydetti.

Medyadan turizme kadar talep olan her alanda TİKA'nın faaliyetlerde bulunduğuna işaret eden Polat, Nijer'de bu tür projelerin bundan sonra da süreceğini aktardı.

"Hastanemiz burada bizleri gururlandıran, öne çıkan projelerden birisi"

Polat, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Nijer Halk Sağlığı Bakanlığınca ortak işletme modeliyle 2018'de 44 yataklı Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi açıldığını anımsattı.

Kadın doğum hizmeti veren hastanenin çalışma alanının daha sonra açılan yeni polikliniklerle genişletildiğini ifade eden Polat, hastanede binlerce insanın şifa bulduğuna dikkati çekti.

Polat, binlerce insanın ülkelerinden ayrılmadan tedavi imkanı bulduğunu vurgulayarak, "Hastane hizmete açıldığı günden bu yana yaklaşık 7 bin doğum gerçekleşti. Bu büyük bir oran. Yine binlerce ameliyat ve tedavi imkanları Nijer'li vatandaşların istifadesine sunuldu." dedi.

Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesinin önemine işaret eden Polat, "Ekonomik durumu müsait olmayan insanlar da sağlık sigortası olsun ya da olmasın bu hastaneye geldiklerinde geri çevrilmiyor. Hastanemiz burada bizleri gururlandıran, öne çıkan projelerden birisi." diye konuştu.

Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkilerin son dönemde yapılan ikili anlaşmalarla gelişmeye devam ettiğini belirten Polat, iki ülke arasında çok güzel işbirliği zemini olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Türkiye, Nijer, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA'nın Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi'nde 7 Bin Doğum Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:13 Bahçeli’den çok sert “Yumuşama“ çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir Bahçeli'den çok sert "Yumuşama" çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var
10:55 “İstesek en az 10 vekil gelir“ sözleri CHP ile İYİ Parti’yi karşı karşıya getirdi "İstesek en az 10 vekil gelir" sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi
01:51 Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD’de tutuklandı Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
22:26 Denizli’de 6 ilçede yangın Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı Denizli'de 6 ilçede yangın! Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı
11:40 Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan’ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan’ı duygulandırdı Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan'ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan'ı duygulandırdı
11:39 Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü
11:32 Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak
10:44 Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki
10:26 Deniz Akkaya’nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi Deniz Akkaya'nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi
10:22 Bayram temizliği yapan kadın camdan düşerek hayatını kaybetti Bayram temizliği yapan kadın camdan düşerek hayatını kaybetti
10:22 İstanbul’da hava sıcaklığı yükseliyor İstanbul'da hava sıcaklığı yükseliyor
10:09 İl il bayram namazı saatleri En erken Iğdır’da, en geç İzmir’de kılınacak İl il bayram namazı saatleri! En erken Iğdır'da, en geç İzmir'de kılınacak
09:48 Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya’ya yardım götürmeye gitti Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 12:44:45. #1.12#
SON DAKİKA: TİKA'nın Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi'nde 7 Bin Doğum Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement