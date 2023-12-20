Tiktok Fenomeni Gül Hatun Hakkında Soruşturma Tamamlandı

SOSYAL medya hesabından para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın açan şüpheli Gül Hatun ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. 'Laz kızı' ismiyle tanınan Gül Hatun hakkında 'müstehcenlik' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede müstehcen içerikli görüntülerin herkese açık olan bir platform üzerinden çocukların da serbestçe girip görebileceği şekilde alenen paylaşıldığı belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 'Tiktok' isimli sosyal medya platformu üzerinden 'lazkızı34' kullanıcı adıyla yayınlar yaptığı, bu yayın içeriğinde müstehcen yayınlara yer verdiği kaydedildi. Şüpheli Gül Hatun'un yayında 160 bin lira kazandığını söylediği ancak olayın duyulmasının ardından sosyal medya hesaplarını kapattığı ve soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

"GÜZEL BİR ŞEY VAR. ONU DA GİYECEĞİM. BİR KERE DAHA HEDİYE ATIN"

İddianamede şüpheli Gül Hatun'un savunmasına da yer verildi. Gül Hatun savunmasında bir süredir çalışmadığı, Tiktok'da yayın açtığı ve takipçilerinin hediyeler gönderdiğini, bu hediyelerin kendi hesabına nakit olarak aktardığını söyledi. Gül Hatun savunmasının devamında dosyada bulunan görüntülerin Ocak ayında yayınlandığını, yayında "Güzel bir şey var. Onu da giyeceğim. Bir kere daha hediye atın" diyerek takipçilerinden para talep ettiği, yayında özel bölgelerini açtığını ve bunu para kazanmak için yaptığını ifade etti. Gül Hatun Tiktok'dan 30 bin lira kazandığını ve yaptıklarının suç olduğunu bilmediğini de belirtti.

2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede müstehcen içerikli görüntülerin herkese açık olan bir platform üzerinden çocukların da serbestçe girip görebileceği şekilde alenen paylaşıldığı değerlendirilerek üzerine atılı suçu işlediği belirtildi. Şüpheli Gül Hatun hakkında 'müstehcenlik' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

NE OLMUŞTU?

Tiktok'da paylaşılan görüntüler sonrasında ekipler harekete geçti. Yapılan araştırmalarda görüntülerdeki kişinin Gül Hatun olduğu tespit edildi. Gül Hatun 26 Kasım'da Kartal'daki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.