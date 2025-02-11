TikTok, Genç Kullanıcılar için Güvenlik Önlemlerini Artırıyor - Son Dakika
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TikTok, Genç Kullanıcılar için Güvenlik Önlemlerini Artırıyor

TikTok, Genç Kullanıcılar için Güvenlik Önlemlerini Artırıyor

TikTok, 11 Şubat Güvenli İnternet Günü'nde dijital güvenliği artırmak için aldığı önlemleri açıkladı. Geçtiğimiz yıl içerisinde 8 milyondan fazla videoyu topluluk kurallarını ihlal ettiği için yayından kaldırdı. Özellikle genç kullanıcıları korumaya yönelik yeni araçlar ve yapay zeka destekli denetim sistemleriyle güvenliği artırmayı hedefliyor.

11.02.2025 10:12  Güncelleme: 10:14
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TİKTOK, 11 Şubat Güvenli İnternet Günü'nde dijital güvenliği artırmaya yönelik adımlarını duyurdu. Geçtiğimiz yılın son altı ayında 8 milyondan fazla videoyu yayından kaldıran platform, yapay zeka destekli denetim sistemleri ve uzman ekipleriyle kullanıcı güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

TikTok 2024 yılının ikinci yarısında da, aldığı aksiyonlarla içerik güvenliği ve denetimi için 8 milyondan fazla videoyu topluluk kurallarını ihlal ettiği için yayından kaldırdığını bildirdi. Kaldırılan içeriklerin yüzde 99'u proaktif olarak tespit edilirken, yüzde 93,1'i ilk 24 saat içinde platformdan kaldırıldı. Moderasyon süreçlerinde ise kullanıcıların daha güvenli bir dijital deneyim yaşamaları için özellikle çocukların korunması, siber zorbalık, dezenformasyon ve nefret söylemi gibi konulara odaklanıldı.

GENÇ KULLANICILAR İÇİN GÜÇLENDİRİLMİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Platformdan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"İnternetin ve sosyal medyanın güvenli ve bilinçli kullanılması konusunda toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlayan TikTok, özellikle genç kullanıcıları korumak için geliştirdiği güvenlik önlemlerini de güçlendiriyor. Aile Eşlemesi özelliği, ebeveynlerin, çocuklarının TikTok deneyimini daha yakından takip etmesine olanak tanırken, ekran süresi sınırları, genç kullanıcıların içerik tüketimini kontrollü bir şekilde yönetmelerini sağlıyor. Platform ayrıca, kullanıcıların kişisel tercihlerine göre içerik filtreleme seçeneklerini artırarak, görmek istemedikleri içerikleri engelleme imkanı sunuyor.

"Kullanıcılar, platformun sunduğu 'Kısıtlı Mod' özelliği sayesinde tercihlerine uygun içeriklerin kendilerine sunulmasını sağlayabilirler. Ayrıca yapay zeka destekli denetim sistemleri aracılığıyla hassas içeriklerin yayılmasının önüne geçiyor. TikTok, ulusal ve uluslararası alanda saygın doğrulama platformlarıyla iş birliği içinde 2024 yılında da dezenformasyonla mücadeleye etkin bir şekilde devam etti. Seçim dönemlerinde siyasi manipülasyona karşı özel denetim ekipleri görevlendirildi."

TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar 11 Şubat Güvenli Internet Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada "TikTok için birincil öncelik herkes için güvenli bir dijital ortam oluşturmak. Özellikle genç kullanıcılarımızın güvenliği için geliştirdiğimiz ekran süresi kontrolleri, içerik filtreleme ve Aile Eşlemesi gibi özelliklerle daha korunaklı bir dijital deneyim sunmayı hedefliyoruz. Kullanıcı güvenliğini sağlamak ve topluluk kurallarımızı eksiksiz uygulamak adına içerik denetim süreçlerimizi sürekli iyileştiriyoruz. Zararlı içerikleri en kısa sürede tespit ediyor ve kaldırmak için yapay zeka destekli sistemlerden ayrıca uzman ekiplerden faydalanıyoruz. Gelişmiş denetim teknolojilerimiz, zararlı içerikleri henüz yayilmadan hatta yayınlanmadan belirleyerek kaldırmamıza olanak sağlıyor. Dijital güvenliği en üst seviyeye taşımak için bu alandaki yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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