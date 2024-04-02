YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
TİM Heyeti, Azerbaycan'da İş İnsanlarıyla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TİM Heyeti, Azerbaycan'da İş İnsanlarıyla Buluştu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) heyeti, Bakü'de Azerbaycan'dan iş insanlarıyla bir araya geldi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, TİM Başkan Vekili Ahmet Fikret Kileci, Azerbaycanlı yetkililer ve iş insanları etkinliğe katıldı. Türkiye'nin dünya pazarlarına daha sağlıklı şekilde girmesini hedefleyen Bağcı, Türk iş insanlarının Azerbaycan'a ihracat yaparken coğrafyanın ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurması gerektiğini belirtti. Kileci ise Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret ağının daha da güçlenmesini amaçladıklarını ifade etti.

02.04.2024 11:47  Güncelleme: 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) heyeti, Bakü'de Azerbaycan'dan iş insanlarıyla bir araya geldi.

Etkinliğin açılışına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, TİM Başkan Vekili Ahmet Fikret Kileci, Azerbaycanlı yetkililer ve iş insanları katıldı.

Büyükelçi Bağcı, etkinlikteki konuşmasında, satın alma gücü kalitesine göre dünyanın 11 büyük ekonomisi konumuna gelen Türkiye'nin dünya pazarlarına daha sağlıklı şekilde girmesini sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Azerbaycan'ın 10.2 milyon nüfusuna dikkati çekerek ülkenin konumu itibari ile Rusya'dan Ukrayna'ya, Özbekistan'dan Kazakistan'a kadar geniş bir coğrafyada ticari hareketliliğe sahip olduğunu hatırlatan Bağcı, bu ülkeye ihracat gerçekleştirmek isteyen Türk iş insanlarına sadece Azerbaycan'ın değil coğrafyanın ihtiyacını da göz önünde bulundurması gerektiğini kaydetti.

Bağcı, Türkiye ekonomisinin çeşitlendiğine değinerek ülkenin yazılım, donanım ve savunma sanayisinde önemli ihracatçı ülkelerden biri haline geldiğini vurguladı.

Türkiye'nin diplomatik misyonlarının Türk ihracatçısının yeni pazarlara erişimi için gerekli desteği verdiğini aktaran Bağcı, "Azerbaycan'a gelen tacirlerimizi, ihracatçılarımızı ve üreticilerimizi doğru bilgilendirmek için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan'da, ihracat bakımından Rusya'dan sonra 2. konumundayız. Bu ikinciliği birinciliğe çıkartmak zor değil. Ama üçüncülüğe de düşmememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TİM Başkan Vekili Kileci, Azerbaycan ile her alanda karşılıklı ilişkileri daha da geliştirmeyi sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Kileci, TİM'in 150 bini aşkın ihracatçıyı temsil eden çatı kuruluş olduğunu ve üye sayısının her geçen gün arttığını bildirdi.

Bütün Türk dünyasıyla olduğu gibi Azerbaycan'la da geçmişten gelen güçlü mirasa ve ortak hayallere sahip olduklarını söyleyen Kileci, "Amacımız, 'kazan kazan' ilkesi çerçevesinde iki ülke arasındaki ticaret ağının daha da güçlenmesi. Dostla ticaret dostluğu pekiştirir. Karşılıklı ticarette rakamlarla iyi olsa da daha büyük bir potansiyelim var olduğuna, bundan daha fazlasını başarabileceğimize inanıyoruz." diye kaydetti.

Kileci, devlet başkanlarının iki ülke için 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi belirlediğini hatırlatarak bu hedefe kısa sürede ulaşacaklarına inandıklarını vurguladı.

Türkiye'den 40, Azerbaycan'dan ise 200 iş insanının katıldığı etkinlikte ikili görüşmeler yapıldı ve bazı Türk şirketleri ürünlerini tanıttı.

Kaynak: AA

Ahmet Fikret, Cahit Bağcı, Azerbaycan, Türkiye, İhracat, Bakü, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİM Heyeti, Azerbaycan'da İş İnsanlarıyla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Otizmli Ahmet Taha Aksoy, masa tenisiyle başarıya ulaşıyor
    12:35 Otizmli Ahmet Taha Aksoy, masa tenisiyle başarıya ulaşıyor

    Düzce'de yeteneği keşfedilen otizmli Ahmet Taha Aksoy, masa tenisi sporunda ülke çapında başarılar elde ediyor. Öğretmenlerinin gayretleriyle motor becerilerini geliştiren Aksoy, Türkiye şampiyonalarında dereceler kazandı ve uluslararası platformlarda ülkesini temsil etmek istiyor. Okulun desteğiyle yeteneklerini keşfeden özel bireylerin başarıları, hem onlara hem de topluma büyük gurur veriyor.

  • Tokat'ta Kayıp Kişi Derede Ölü Bulundu
    12:35 Tokat'ta Kayıp Kişi Derede Ölü Bulundu

    Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Mehmet Koçer, dün akşam evden ayrıldıktan sonra kayboldu. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucunda Koçer'in cesedi Karasu Deresi'nde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Trabzon, Nevruz Bayramı tatili için İranlı turistlere ev sahipliği yapıyor
    12:35 Trabzon, Nevruz Bayramı tatili için İranlı turistlere ev sahipliği yapıyor

    Trabzon, Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonlarından biri olarak, Nevruz Bayramı tatili için İran'dan gelen turistlere ev sahipliği yapıyor. İranlı turistler, Trabzon'daki otellerde yoğunluk oluşturarak, tarihi mekanları, mağazaları, lokantaları ve alışveriş merkezlerini hareketlendiriyor. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, İranlı turistlerin ilgisinin artmasıyla birlikte Trabzon'da Nevruz Bayramı'nın da kutlanmasını planladıklarını belirtiyor. Trabzon'un turizm potansiyeli ve İranlı turistlerin ilgisi, Trabzon-Tahran seferlerinin başlatılması gerekliliğini ortaya koyuyor. Trabzon ve İran arasındaki ticari ilişkilerin artırılması ve yeni turizm destinasyonları oluşturulması için çalışmalar yapılıyor.

  • Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroCup yarı final üçüncü maçında JL Bourg ile karşılaşacak
    12:34 Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroCup yarı final üçüncü maçında JL Bourg ile karşılaşacak

    Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroCup yarı final üçüncü maçında Fransız ekibi JL Bourg ile karşı karşıya gelecek. Serinin üçüncü maçını kazanan taraf finale yükselecek. Yarın Ekinox Arena'da oynanacak maç TSİ 20.30'da başlayacak.

  • İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet İftar Programında Konuştu
    12:33 İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet İftar Programında Konuştu

    İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, mobil aşevi programında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Başkan Hürriyet, İzmitlilere teşekkür ederek, asla şımarık ve kibirli davranmayacaklarını belirtti.

  • Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, projelerin olduğu yerden devam ediyor
    12:32 Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, projelerin olduğu yerden devam ediyor

    Belediye Başkanı Evren Dinçer, 31 Mart Yerel Seçimlerinde halkın güvenini kazanarak ustalık dönemine başladığını belirterek, projelerin olduğu yerden devam ettiğini söyledi. 5 yıllık görev süreci içerisinde 125 projeyi hayata geçiren Dinçer, yeni dönemin en verimli şekilde geçirilmesi için çalışacaklarını ifade etti.


11:52 Seçim sonrası merak konusu olmuştu İşte belediye başkanlarının alacakları maaşlar Seçim sonrası merak konusu olmuştu! İşte belediye başkanlarının alacakları maaşlar
10:46 Seçim sonuçlarına itiraz süresi başladı 2 il ve 5 ilçe için başvuru yapıldı Seçim sonuçlarına itiraz süresi başladı! 2 il ve 5 ilçe için başvuru yapıldı
10:18 Belediyenin seçimde kaybetmesinin ardından iftar çadırı açılmadı Belediyenin seçimde kaybetmesinin ardından iftar çadırı açılmadı
10:01 Sinan Oğan’ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi: Burası 1 milyon dolardan fazla eder Sinan Oğan'ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi: Burası 1 milyon dolardan fazla eder
07:46 Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmayacağım, buna halkımız karar verecek Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmayacağım, buna halkımız karar verecek
12:00 Boşanma aşamasındaki polis dehşet saçtı: 1 ölü Boşanma aşamasındaki polis dehşet saçtı: 1 ölü
11:49 Ders verdiği kız kardeşleri taciz etti, ’Takdir etmek için dokundum’ diyerek kendini savundu Ders verdiği kız kardeşleri taciz etti, 'Takdir etmek için dokundum' diyerek kendini savundu
11:08 CHP’li Günaydın: Süleyman Soylu odasına girdiği hakime ’Beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız’ dedi CHP'li Günaydın: Süleyman Soylu odasına girdiği hakime 'Beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız' dedi
11:05 Erdal Beşikçioğlu, CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu Erdal Beşikçioğlu, CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
10:59 Yargıtay Başkanı 12. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 12. turda da seçilemedi
10:54 Murat Sancak’a demediğini bırakmadı Patrick Kluivert’tan aylar sonra gelen itiraflar Murat Sancak'a demediğini bırakmadı! Patrick Kluivert'tan aylar sonra gelen itiraflar
10:31 Tartıştıkları sürücüyü eşinin yanında dövüp aracını parçalayan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Tartıştıkları sürücüyü eşinin yanında dövüp aracını parçalayan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
10:26 Avrupa’nın ortasında ilkokula silahlı saldırı 3 yaralı Avrupa'nın ortasında ilkokula silahlı saldırı! 3 yaralı
10:22 Tarihi gün geldi çattı Fenerbahçe olağanüstü genel kurulu bugün toplanıyor Tarihi gün geldi çattı! Fenerbahçe olağanüstü genel kurulu bugün toplanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 12:36:21. #1.13#
SON DAKİKA: TİM Heyeti, Azerbaycan'da İş İnsanlarıyla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement