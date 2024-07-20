Timur Cihantimur, tutukevinde saldırıya uğradı - Son Dakika
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Timur Cihantimur, tutukevinde saldırıya uğradı

Timur Cihantimur, İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasından sonra annesiyle ABD'ye kaçmış, Türkiye'nin talebi üzerine Boston'da yakalanmıştı. Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin tutukevinde saldırıya uğradığını belirterek, ev hapsine çıkarılması talebinde bulundu.

20.07.2024 00:07
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NEW İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasından sonra annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan ve Türkiye'nin talebi üzerine Boston'da yakalanan zanlı Timur Cihantimur'un kaldığı tutukevinde saldırıya uğradığı belirtildi.

Avukatları Victoria Kelleher ve Martin Weinberg tarafından mahkemeye konuyla ilgili dilekçe sunuldu.

10 sayfalık dilekçede iki avukat, Cihantimur'un 12 Temmuz'da sevk edildiği New Jersey'nin Newark şehrinde 18 yaş altındakilerin bulunduğu tutukevinde ciddi bir saldırıya uğradığını aktararak, müvekkillerinin ev hapsine çıkarılması konusunda ikinci kez taleplerini iletti.

Cihantimur'un 18 Temmuz'da tutukevinde bulunan ortak kullanılan telefon kuyruğunda 3 kişinin saldırısına uğradığı vurgulanan dilekçede, kafasına ve yüzüne darbeler aldığı, dişinin kırıldığı ve kaldırıldığı hastanede patlayan dudaklarına dikiş atıldığı bilgisi paylaşıldı.

Dilekçede, hastanede boş yatak olmadığı için tıbbi müdahaleden sonra Cihantimur'un tekrar tutukevine getirilerek burada karantina bölümüne yatırıldığı kaydedildi.

Avukatlar, mahkemeden, 17 yaşındaki Cihantimur'un önceden sabıkası olmadığı, ABD vatandaşı olduğu ve kaldığı yerin güvenli olmadığı gerekçesiyle ABD'de bulunan teyzesi ve amcasının yanında gözetim altında tutulması talebinde bulundu.

Boston'da yakalandığında Connecticut Manson Gençlik Enstitüsü adlı tutukevine konulan Cihantimur'un, burasının güvenli olmadığı gerekçesiyle daha önce de yaptığı ev gözetimine çıkarılması talebi hakim tarafından reddedilmişti.

Eyüpsultan'daki kaza

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Florida federal mahkemenin kararı üzerine Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmıştı.

18 Haziran'da ayrı saatlerde mahkemeye çıkarılan anne oğulun tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, Cihantimur'un avukatları "müvekkillerinin kaldığı tutukevinin şartlarının çok kötü" olduğunu savunarak, ev hapsi veya yerinin değiştirilmesi talebinde bulunmuş ancak 21 Haziran'da yapılan Cihantimur'un ikinci duruşmasında hakim bu talebi reddetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Timur Cihantimur, tutukevinde saldırıya uğradı - Son Dakika

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