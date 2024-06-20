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(ANKARA) - Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve annesi Eylem Tok ile birlikte ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar verildi. Eylem Tok ise 27 Haziran'da yeniden hakim karşısına çıkacak.

Oğuz Murat Aci'nın ölümüne neden olan ve annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un Boston'da görülen ikinci duruşmasında tutukluluk halinin devamına karar verildi. Eylem Tok ise 27 Haziran'da yeniden hakim karşısına çıkacak.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur, 1 Mart gecesi Kemerburgaz yolunda arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba cipiyle çarpmış, çarpma sonucu evli bir çocuk babası 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Olayın sorumlusu Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırılmıştı.

Annesi Tok ile 15 Haziran'da ABD'de tutuklanan Cihantimur, 18 Haziran'da hakim karşısına çıkmıştı ve mahkeme, Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar vermişti.