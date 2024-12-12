Tinubu Almanya'ya Yatırım Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Tinubu Almanya'ya Yatırım Çağrısı Yaptı

Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, Almanya iş dünyasına yenilenebilir enerji ve sanayi yatırımları için işbirliği teklif etti.

12.12.2024 15:17
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Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Alman iş dünyasına seslenerek, ülkesinin yenilenebilir enerji, genç emek gücü ve sanayi yatırımlarını desteklemek için mevcut anlaşmaları hayata geçirmeye hazır olduğunu belirtti.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tinubu, Nijerya'ya ziyarette bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile basın toplantısı düzenledi.

Tinubu, Nijerya'nın uluslararası ticari işbirliklerine katılma konusundaki istekliliğini belirterek, mevcut ekonomik reformların yabancı yatırımlar için destekleyici bir ortam yaratmayı amaçladığını söyledi.

Alman iş adamlarına seslenen Tinubu, ülkesinin yenilenebilir enerji, genç emek gücü ve sanayi yatırımlarını desteklemek için mevcut anlaşmaları hayata geçirmeye hazır olduğunu belirtti.

Tinubu, söz konusu anlaşmaların her iki ülkeye de fayda sağlayacak daha verimli bir işbirliğini teşvik etmeyi amaçladığını kaydetti.

Tinubu, ayrıca hükümetinin iş dünyasındaki sıralamaları iyileştirme ve karşılıklı refah için çerçeveler oluşturma çabalarını ifade etti.

Çok iyi ikili görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Tinubu, "İlişkileri güçlendirmeyi ve iki ülke için tatmin edici ve ödüllendirici bir ortaklık kurmayı, insanlar arası ilişkileri ve hükümetten hükümete fırsatları ve refahı kolaylaştırmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Steinmeier ise Nijerya'nın Almanya'nın Sahra Altı Afrika'daki en büyük ikinci ticaret ortağı olmaya devam ettiğini ve her iki ülkenin de ilişkilerini derinleştirebileceğini söyledi.

Alman işletmelerinin Nijerya ile yatırım ilişkilerinde bir iyileşme gördüğünü kaydeden Steinmeier, "Bu nedenle Nijerya'nın Almanya'nın Sahra Altı Afrika'daki en büyük ikinci ticaret ortağı olmasından mutluluk duyuyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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