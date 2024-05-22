TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Türkiye'de İnsanların En Büyük Talebi İnsan Gibi Yaşamak - Son Dakika
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TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Türkiye'de İnsanların En Büyük Talebi İnsan Gibi Yaşamak

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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, AKP'nin ekonomi yönetimi, tasarruf paketi ve adalet sistemini eleştirerek, Türkiye'de insanların en büyük ortak talebinin insan gibi yaşamak olduğunu söyledi. Baş, hükümetin yoksulluğu artırırken kendilerinin lüks içinde yaşadığını belirtti ve bakanların sadece Tayyip Erdoğan'a bakıyor olmasını eleştirdi.

22.05.2024 15:55
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(ANKARA) -TİP Genel Başkanı Erkan Baş, " Türkiye'de insanların en büyük ortak talebi nedir? İnsan gibi yaşamak istiyoruz. Sadece insan gibi yaşamak istiyoruzdan ibaret hale geldik. İnsanların beklentisi bu. Başka bir beklenti kalmadı. Özgür yaşamak istiyorum, kaliteli yaşamak istiyorum, güzel yaşamak istiyorum, güvenceli yaşamak istiyorum. Geleceğe umutla bakmak istiyorum. Çocuğumun yarınında korkmamak istiyorum, evimde huzurlu oturmak istiyorum. Hepsini unuttuk..." dedi.

Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında AKP'nin ekonomi yönetimi, yeni açıklanan tasarruf paketi ve adalet sistemini eleştirdi. Baş, şunları söyledi:

"İnsanların boğazındaki son lokmayı da almayı tasarruf tedbiri olarak anlatıyorlar. Oysa gerçek başka. Gerçek birileri milyonlarına milyonlar katsın bu ülkede milyonlarca insan yoksullaşıyor. Milyonlarca insan yoksullaşıyor... Ekmekten tasarruf olmaz. Bir tek kuru ekmeğe muhtaç ettiğiniz insanlardan tasarruf bekliyorsunuz. İnsanların hakkı olanı vermiyorlar. Kendilerini hiç hak etmedikleri halde saraylarda zevki sefa içerisinde yaşıyorlar.

Şimdi elimizde bir tek kuru ekmek kalmış. Neymiş efendim? Temmuz'da asgari ücrete zam yapmayacaklarmış. Bu durumda milyonlarca insan bu durumda yaşamaya çalışırken temmuzda asgari ücrete zam yapmayacağız diye pişkin pişkin açıklama yapanlar vicdansızdır, insanlıklarını yitirmişler. ya bu kadar açık söylüyorum, Tayyip Erdoğan yaşasın kardeşim bu paraya. Mehmet Şimşek sen yaşasana bu paraya, şu asgari ücretle bir iki gün geçinin bakalım ya.

Türkiye'de insanların en büyük ortak talebi nedir? İnsan gibi yaşamak istiyoruz. Sadece insan gibi yaşamak istiyoruzdan ibaret hale geldik. İnsanların beklentisi bu. Başka bir beklenti kalmadı. Özgür yaşamak istiyorum, kaliteli yaşamak istiyorum, güzel yaşamak istiyorum, güvenceli yaşamak istiyorum. Geleceğe umutla bakmak istiyorum. Çocuğumun yarınında korkmamak istiyorum, evimde huzurlu oturmak istiyorum. Hepsini unuttuk... Özellikle belirtmek istiyorum. Bunlar yeteneksiz, beceriksiz falan değiller. Bu hafifletici bir sebep. Yani akılları basmıyor. Bilmiyorlar. Yetenekleri bu kadar. Hayır. Gayet bilerek isteyerek sürdürdükleri bir yönetim anlayışıdır.

"Adam itiraf ediyor"

Yani yuh adam itiraf ediyor. Diyor ki, 'benim bu ülkemde milyonlarca emekli yaşayamayacak durumda ve ben onlara bu yurtlarda kalma imkanı tanıyacağım' Yani bu arsızlıkları utanmazlıkları her gün yeni yeni zirveleri test edecek. Sonra ne yapacaklar? Bu insanlar o yurtlarda bir ay kaldılar. Sonra ne yapacaklar? Geri kalan 11 ay nasıl yaşayacaklar? Buna ilişkin bir öneriniz var mı? 'Ekmekten tasarruf olmaz' diyorum. Onlar ne diyorlar? 'İtibardan tasarruf olmaz'. Bu sefer Tayyip Erdoğan'a katılıyorum. Gerçekten itibardan tasarruf olması için itibarınız yok sizin itibarınız yok.

"Bakanların ortak özelliği sadece Tayyip Erdoğan'a bakıyor olması"

Bunlar bir taraf, bu ülkenin yüzde 99'u oluşturan bizler başka bir tarafız. Böyle olmasa Mehmet Şimşek çıkıp yüzde 25 olan kira zammı sınırının devam etmesi için kalması için herhangi bir neden göremiyorum der mi ya? Şu ülkede, bir bakanın kiraların artışını sınırlandırmak için herhangi bir neden görmüyorum demesinden daha absürd bir şey olabilir mi? Görmesinler yani işçinin, emekçinin, gençlerin ne yaşadığını bilmiyor ki, göremezsin. Bu bakanların hepsinin ortak özelliği sadece Tayyip Erdoğan'a bakıyor olması."

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Türkiye\'de İnsanların En Büyük Talebi İnsan Gibi Yaşamak
Kaynak: ANKA

Erkan Baş, Ekonomi, Türkiye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Türkiye'de İnsanların En Büyük Talebi İnsan Gibi Yaşamak - Son Dakika

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SON DAKİKA: TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Türkiye'de İnsanların En Büyük Talebi İnsan Gibi Yaşamak - Son Dakika
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