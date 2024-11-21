Tiran'da Akran Şiddeti Protestosu - Son Dakika
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Tiran'da Akran Şiddeti Protestosu

Tiran'da sivil toplum, akran şiddetine dikkat çekmek için protesto düzenleyip çocuk güvenliğini savundu.

21.11.2024 16:47
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da okullarda yaşanan akran şiddeti olaylarına dikkati çekmek için gösteri yapıldı.

Tiran'da sivil toplum kuruluşları ve ebeveynler tarafından, akran şiddetine dikkati çekmek amacıyla "çocukların yaşamı, güvenliği ve eğitimi için" sloganıyla protesto düzenlendi.

Gösteriye katılan onlarca kişi, önceki günlerde akranı tarafından bıçaklanan çocuğunun hayatını kaybetmesine tepki göstererek, çocukların daha fazla korunması için yürüdü.

Yürüyüşe Fan Noli İlkokulundan başlayan göstericiler, buradan Eğitim ve Spor Bakanlığına geçti.

Göstericiler ellerinde "Sorumsuz kurumlar öldürüyor", "Çocuklar yaşamalı, öldürülmemeli", "Suskunluğumuz adaletsizliği besliyor" yazılı pankartlar taşıdı.

Bazı göstericiler bakanlık binasına kırmızı boya fırlatırken, bazıları da Eğitim ve Spor Bakanı Ogerta Manastirliu'nun istifasını istedi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Fan Noli İlkokulunda 14 yaşındaki öğrenci Martin Cani, 18 Kasım'da bir başka öğrencinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmişti.

Öğrenciler arasındaki tartışmanın sosyal medyada başladığı ileri sürülmüştü.

Bu olay sonrasında okul ve çevresindeki öğrencilerin güvenliği tartışmalara neden olmuştu.

Başbakan Edi Rama ise öğrencinin ölümü sonrası yaptığı açıklamada, TikTok ve Snapchat gibi sosyal medya mecralarının kapatılması konusunda halkın da katılımıyla kamusal bir tartışma girişimi başlatacaklarını doğrulamıştı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Politika, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Çocuk, Tiran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tiran'da Akran Şiddeti Protestosu - Son Dakika

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