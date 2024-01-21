Tiran\'da Filistin\'e Destek Gösterisi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Filistin halkına destek ve dayanışma gösterisi yapıldı.
Ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla yüzlerce kişi, başkent Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda bir araya geldi.
Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım, etnik temizlik, katliam ve saldırılarını kınayarak bunların durdurulması çağrısında bulundu.
Göstericiler, "İki devletli çözüm", "BM kararlarını uygulayın", "İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını durdurun", "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Özgür Filistin" ve "Gazze'deki bombardımanları durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.
Gösteri, yapılan yürüyüşün ardından sona erdi.
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