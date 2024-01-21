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Tiran'da Filistin'e Destek Gösterisi - Son Dakika
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Tiran'da Filistin'e Destek Gösterisi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Filistin halkına destek ve dayanışma gösterisi yapıldı. Sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayarak durdurulmasını talep etti. Göstericiler, İki devletli çözüm, BM kararlarının uygulanması ve Gazze'deki savaş suçlarının durdurulması çağrısında bulundu.

Tiran\'da Filistin\'e Destek Gösterisi
21.01.2024 - 20:08,
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Filistin halkına destek ve dayanışma gösterisi yapıldı.

Ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla yüzlerce kişi, başkent Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda bir araya geldi.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım, etnik temizlik, katliam ve saldırılarını kınayarak bunların durdurulması çağrısında bulundu.

Göstericiler, "İki devletli çözüm", "BM kararlarını uygulayın", "İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını durdurun", "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Özgür Filistin" ve "Gazze'deki bombardımanları durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteri, yapılan yürüyüşün ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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İskender, Filistin, İsrail, Tiran, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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