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Tiran'da Şemseddin Sami Paneli

Tiran\'da Şemseddin Sami Paneli

Şemseddin Sami’nin vefatının 120. yılı, Tiran'da düzenlenen panelle kutlandı.

18.11.2024 16:46
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Şemseddin Sami-Hayatı ve eserleri" konulu panel düzenlendi.

Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Tiran New York Üniversitesi (UNYT) bünyesindeki Balkan Araştırmaları Enstitüsü, Arnavutluk Ulusal Kütüphanesi ve Tiran Üniversitesi Tarih ve Filoloji Fakültesi işbirliğinde Şemseddin Sami'nin vefatının 120. yıl dönümünde düzenlenen panele Türk ve Arnavut kurum ile kuruluşlarının temsilcileri, araştırmacı ve öğrenciler katıldı.

Arnavutluk Ulusal Kütüphanesi Müdürü Piro Misha, burada yaptığı konuşmada, Şemseddin Sami'nin iki halkı birleştiren sembollerden biri olduğunu söyledi.

Panel aracılığıyla Şemseddin Sami'nin analizinin derinliklerine ineceklerini ve dahası onu karakterize eden şeyleri vurgulayacaklarını aktaran Misha, "Şemseddin Sami, iki kültürü birleştiren bir figür, Arnavut kültürü için önemli, ulusal uyanışımızın temel figürlerinden biri ama aynı zamanda Türk kültürü için de oldukça önemli." diye konuştu.

UNYT Rektörü Prof. Dr. Ali Güneş de böyle bir etkinliğin düzenlenmesinde katkısı olanlara teşekkür etti.

Katılımcıların panelden faydalanması ümidini paylaşan Güneş, "Şemseddin Sami her ne kadar Arnavut asıllı olsa da her iki tarafa da çok büyük katkılar sağlamış, eserler vermiş. Biz de bu vesileyle kısa bir tarihe yolculuk yaparak her iki ülkenin bakış açısını Şemseddin Sami'nin nasıl bir araya getirdiğini, harmanladığını ve sanatsal olarak okuyuculara sunduğunu da görmüş oluruz." ifadelerini kullandı.

Balkan Araştırmaları Enstitüsü Temsilcisi Doç. Dr. Lindita Xhanari Latifi de Şemseddin Sami'nin çalışmalarının genç nesiller için ilham kaynağı olmaya devam ettiğini kaydetti.

Dilbilimci, sözlük bilimci, ansiklopedist, roman yazarı, oyun yazarı ve çevirmen olarak tanınan Şemseddin Sami'nin Arnavutluk ve Türkiye'nin en önde gelen filologları ve Arnavutluk Ulusal Uyanışının öncülerinden olduğunu belirten Latifi, "Eserleriyle Arnavut ve Türk edebiyat ve kültüründe derin izler bırakarak özgürlük ve ilerleme ideallerini yaydı." dedi.

Panelin açılışında Tiran Üniversitesi Tarih ve Filoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Edlir Macaj da bir konuşma yaptı.

Panelde ise Türkiye'den Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın ve Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu ile Arnavutluk'tan Prof. Dr. Shezai Rrokaj ve Dr. Kastriot Gjika, Şemseddin Sami'nin hayatı ve eserleri hakkında sunumlarını yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tiran'da Şemseddin Sami Paneli - Son Dakika

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