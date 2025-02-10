Tirmiz'de 612 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tirmiz'de 612 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Özbekistan'ın Tirmiz şehrinde düzenlenen operasyonda 612 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

10.02.2025 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özbekistan'ın Tirmiz şehrinde güvenlik güçleri, 612 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Özbekistan Sınır Koruma Birliklerinden yapılan açıklamada, güvenlik birimlerince Tirmiz kentinde düzenlenen operasyonda yurt dışından gelerek, ülkeden transit geçmek isteyen bir kamyonda 612 kilogram uyuşturucu madde tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kamyonda çalı bitkisinden yapılmış el süpürgelerinin saplarının içine yerleştirilmiş küçük poşetlerde kubar esrar uyuşturucu maddesinin gizlendiği aktarıldı.

Kamyonun hangi ülkeden geldiği ve nereye gitmek istediğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmazken, uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

Açıklamada operasyonla ülkede son yıllarda ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucunun yakalandığı kaydedildi.

Tirmiz şehri, Tacikistan ve Afganistan sınırında bulunuyor.

Kaynak: AA

Özbekistan, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tirmiz'de 612 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:19 Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can’a ait çıktı Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can'a ait çıktı
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
19:00 Eskişehir’de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
08:20 Adana Demirspor, Galatasaray’ı gece yarısı bombaladı Adana Demirspor, Galatasaray'ı gece yarısı bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 22:41:17. #1.11#
SON DAKİKA: Tirmiz'de 612 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.