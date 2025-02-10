Tirmiz'de 612 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Özbekistan'ın Tirmiz şehrinde güvenlik güçleri, 612 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Özbekistan Sınır Koruma Birliklerinden yapılan açıklamada, güvenlik birimlerince Tirmiz kentinde düzenlenen operasyonda yurt dışından gelerek, ülkeden transit geçmek isteyen bir kamyonda 612 kilogram uyuşturucu madde tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kamyonda çalı bitkisinden yapılmış el süpürgelerinin saplarının içine yerleştirilmiş küçük poşetlerde kubar esrar uyuşturucu maddesinin gizlendiği aktarıldı.

Kamyonun hangi ülkeden geldiği ve nereye gitmek istediğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmazken, uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

Açıklamada operasyonla ülkede son yıllarda ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucunun yakalandığı kaydedildi.

Tirmiz şehri, Tacikistan ve Afganistan sınırında bulunuyor.