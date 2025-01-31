Tiyatro sanatçısı Sezai Altekin hayatını kaybetti

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Yabancılar Türkiye\'ye akın etti! Akın akın ondan alıyorlar

İstanbul Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Sezai Altekin, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

1966 yılından emekli oluncaya kadar şehir tiyatrolarında görev yapan Sezai Altekin, tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları da yaptı. 79 yaşında hayatını kaybeden Altekin, bugün Bodrum Gündoğan'da son yolculuğuna uğurlanacak.