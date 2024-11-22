Tıybi: İdari gözaltı Yahudi terörüne onay - Son Dakika
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Tıybi: İdari gözaltı Yahudi terörüne onay

Ahmed et-Tıybi, İsrail'in Filistinlilere yönelik gözaltı uygulamasını kınadı, terör destekçisi dedi.

22.11.2024 16:49
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İsrail Meclisindeki Filistinli Milletvekili Ahmed et-Tıybi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler için "idari gözaltının" kaldırılmasının "Yahudi terörüne onay vermek" olduğunu söyledi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Tıybi, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin yargılama olmadan gözaltına alınması veya alıkonulması uygulamasının durdurulması kararı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kararı duyuran Savunma Bakanı Yisrael Katz'ı eleştiren Tıybi, "Bu, Savunma Bakanı'nın Yahudi terörüne onay verdiğinin resmidir. Terör destekçisi bir hükümet." ifadelerini kullandı.

Tıybi, "idari gözaltı" uygulamasının sadece Filistinliler için geçerli olduğunu belirterek, "Bu, Yahudi üstünlüğü rejiminin bir başka kanıtıdır. Daha sonra Lahey'de 'antisemitizm' diye ağlayacaklar." dedi.

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Eisenkot'tan karar için "vahim ve tehlikeli bir hata" nitelemesi

Öte yandan, eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve milletvekili Gadi Eisenkot da Katz'ın bugün duyurduğu kararı "vahim ve tehlikeli bir hata" olarak nitelendirdi.

Söz konusu kararın işgal altındaki Batı Şeria'da "bedelini herkesin ödeyeceği ciddi bir tırmanışa doğru atılan bir başka adım" olduğu uyarısında bulunan Eisenkot, şunları kaydetti:

"Bu tür emirlerin hedefi yasalara uyan Yahudi vatandaşlar değil, toplum olarak bizi lekeleyen ve tehlikeye atan aşırılık yanlısı terör unsurlarıdır."

İsrail Savunma Bakanı Katz, sık sık Batı Şeria'nın belde ve köylerine düzenledikleri saldırılarla gündeme gelen Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin yargılama olmadan gözaltına alınması veya alıkonulmasını durduracaklarını açıklamıştı.

Filistin belde ve köylerine saldırıyorlar

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da sık sık köylere ve beldelere saldırıyor ve işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Kaynak: AA

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