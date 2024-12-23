Tiybi: Netanyahu Son Diktatör - Son Dakika
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Tiybi: Netanyahu Son Diktatör

İsrailli Arap MilletvekiliTiybi, Netanyahu'yu Orta Doğu'nun son diktatörü olarak nitelendirdi.

23.12.2024 22:46
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İsrailli Arap Milletvekili Ahmed et-Tiybi, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Orta Doğu'nun "ayakta kalan son diktatörü" olduğunu öne sürdü.

Ortak Liste Partisi Başkanı Tiybi, Knesset oturumunda yaptığı konuşmada, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Orta Doğu'nun "son diktatörü" olduğunu savundu.

Netanyahu'ya hitaben Tiybi, "Esad rejiminin devrilmesinden sonra ayakta kalan son Ortadoğu diktatörü sizsiniz." ifadesini kullandı.???????

Tiybi, İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılar ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki sistematik ayrımcılığa ilişkin meclis kürsüsünden sık sık Netanyahu'yu eleştiren açıklamalarda bulunuyor.

-? ?Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle Esed rejimi, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek 8 Aralık'ta çöktü.

Kaynak: AA

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