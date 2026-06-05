TKK Personeline Yeni Haklar

(TBMM) - AK Parti, TSK personelinin özlük haklarına ilişkin 17 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifin detaylarını açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 7 hizmet yılını dolduran sözleşmeli erbaş ve erlere kamudaki belirli kadrolarda yüzde 10 kontenjan zorunluluğu getirileceğini, terör iltisakı davalarında göreve iade için mahkeme kararının kesinleşmesi şartı aranacağını, denizaltı personeline liman dışı konaklama desteği verileceğini bildirdi.

AK Parti, 17 maddeden oluşan Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanlığı fuaye alanında teklifin detaylarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Güler, düzenlemenin temel amacının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin özlük haklarını iyileştirmek, kurumsal işleyişteki yasal boşlukları gidermek ve milli güvenliği güçlendirmek olduğunu belirtti. Güler, "Milli Savunma Bakanlığımızın tüm birimleri, ülkemizin bekası ve sınırlarımızın güvenliğinin sağlanmasından, terörle kesintisiz mücadeleye, hak ve menfaatlerimizin korunmasından, uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine kadar kendisine tevdi edilen birçok vazifeyi eş zamanlı olarak büyük bir azim ve kararlılıkla icra etmektedir" dedi.

"SÖLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLERE KAMUDA YÜZDE 10 KONTNJAN ZORUNLULUĞU"

Güler, teklifle sözleşmeli erbaş ve erlere kamuda istihdam güvencesi sağladıklarını dile getirdi. 7 hizmet yılını doldurarak ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuda istihdam edilmesini kolaylaştıracaklarını kaydeden Güler, şu ifadeleri kullandı:

"İnfaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta memuru, itfaiye eri, şoför ve destek personeli kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak alımlarda yüzde 10 kontenjan ayrılması zorunluluğu getiriyoruz. Bu şekilde 7 yıllık görev süresini tamamlamış olan sözleşmeli erbaş ve erlerimizin, bu alanlarda yetişmiş bir personel olarak askeri disiplin içerisinde hem sportif fiziki gelişmişliği hem de uzmanlığı ile beraber bu kadrolarda çok daha faydalı olacağını da düşünüyoruz. Kanun teklifimizin birinci şekli bu."

GÖREVE İADE DAVALARINDA "KARARIN KESİNLEŞMESİ" ŞARTI

Terör örgütleriyle mücadelede idari istikrar ve güvenlik teminatı sağlamayı arzu ettiklerini söyleyen Güler, kritik görevlerde bulunan personelin terör iltisakı nedeniyle tesis edilen idari işlemleri hakkındaki düzenlemeyi, şöyle açıkladı:

"Kritik görevlerde bulunan Milli Savunma Bakanlığı merkez, taşra, yurt dışı teşkilatı, Jandarma, Sahil Güvenlik, Emniyet ve MİT personeli ile askeri ve kolluk öğrencileri ve bunların adayları hakkında terör iltisakı nedeniyle tesis edilen idari işlemlere karşı açılan idari davalarda, göreve iade yönünde verilen mahkeme kararlarının uygulanması için nihai kararların kesinleşmesi şartını getiriyoruz. Kritik görev icra edilen bu alanlarda güvenlik risklerini bertaraf etmek ve idari istikrarı korumak adına bu adımı elzem görüyoruz. Kararın kesinleşmesi sonrasında göreve iade edilen personelin özlük hakları geriye dönük olarak hak kaybı yaşanmayacak şekilde ödeneceğinden, hiçbir mağduriyete de burada sebebiyet vermeyeceğini de ifade etmek istiyoruz."

UZMAN ERBAŞLARA SİCİL GÜVENCESİ VE ASKERLİKTEN MUAF OLANLARA BAŞVURU İMKANI

Anayasa Mahkemesi (AYM) kararları doğrultusunda uzman erbaşların özlük haklarında kanunilik ilkesini tam manasıyla oluşturmak istediklerini kaydeden Güler, "Sicil yılı kapsamını, notlandırma esaslarını ve astsubaylığa geçiş şartlarını doğrudan kanunlaştırarak hukuk güvenliğini sağlamış oluyoruz. Ayrıca Askerlik Kanunu kapsamında askerlik hizmetinden muaf tutulan vatandaşlarımızın da uzman erbaşlığa başvurabilmelerinin önünü açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Güler, zor şartlar altında çalışan denizaltı personelini her daim göreve ve harbe hazır tutmayı ana gaye olarak belirlediklerini kaydederek, "Daimi konuşlu bulundukları limanlar dışında yurt içi limanlarda da gemide konaklama imkanı sağlayarak burada bir kaybı önlemeye çalıştık. Çünkü kendilerinin daimi olarak bulunduğu limanlar dışındaki diğer limanlarda denizaltından çıkışlarda maalesef konaklama giderleri ödenmiyordu, bunu da en azından kısmi olarak telafi etmiş olacağız" dedi.

Güler ayrıca, eğitim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak amacıyla Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki eğitim ve öğretim kurumlarında ders vermek üzere görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar ile öğretim elemanlarına ek ders ücreti ödenmesi uygulamasının, zafiyet oluşmasını engellemek adına 2029-2030 eğitim-öğretim dönemi sonuna kadar uzatılacağını aktardı.

ASKERİ MAHAL KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR

Uygulamada yaşanabilecek idari ve hukuki tereddütleri ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söyleyen Güler, "Vardiya yatakhaneleri, gazi uyumevleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezlerini de resmen askeri mahal kapsamına dahil ederek uygulamada yaşanabilecek idari ve hukuki farklı tereddütleri de ortadan kalkmış oluyoruz" açıklamasında bulundu.

AYM'NİN İPTAL KARARLARINA KARŞI YENİ DÜZENLEMELER

Anayasa Mahkemesi'nin iptal etmiş olduğu bazı kararlar neticesinde oluşan yasal boşlukların giderilmesi adına da adımlar atıldığını kaydeden Güler, "Kamu düzeninin sağlanması amacıyla orantılılık ve ölçülülük ilkesini koruyarak, öğrenim süresinin yükümlülük süresine oranı itibarıyla gün hesabıyla yeniden düzenliyoruz. Anayasa Mahkemesi burada ölçülülük ve orantılılığa aykırı olduğunu ifade ederek bozmuştu, iptal etmişti, bunu da yeniden yasal düzenleme içerisine taşıyoruz. Yine geçmiş yıllarda maalesef askeri güvenlik bölgesi ve askeri sahalarımızda kamulaştırmasız el atma davalarından kaynaklanan yasal boşluklar ve mülkiyet hakkı konusunda Anayasa Mahkemesinin geçmiş yıllarda iptal ettiği bazı yerler vardı. Yine kamu yararı dengesini koruyarak Kamulaştırma Kanunu'na eklediğimiz geçici maddeyi de burada netleştirmiş oluyoruz" dedi.