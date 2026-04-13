TKP, 1 Mayıs İçin Miting Düzenleyecek

13.04.2026 16:10
Türkiye Komünist Partisi, 1 Mayıs için dört şehirde miting yapacağını açıkladı.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de miting düzenleme kararı aldığını açıkladı.

TKP'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, 1 Mayıs'ın işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğu vurgulanarak, bu günün emekçi halkın örgütlendiği, irade ortaya koyduğu ve umut büyüttüğü bir içerikle anlam kazanabileceği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'de 1 Mayısların "anlamsızlaşma tehlikesiyle karşı karşıya" olduğu ifade edildi. Taksim Meydanı'nın, Türkiye'de 1 Mayıs'ın ilk kez kitlesel ve merkezi olarak kutlandığı alan olduğu, ancak süreçte, yasaklama ve baskı dönemlerinde Taksim'in, doğal bir mücadele alanına dönüştüğü belirtilen açıklamada, "Partimiz yıllar boyunca Taksim'in 1 Mayıs Alanı olarak işçi sınıfına açılması için sürdürülen mücadelenin parçası olurken, birkaç kez iktidarların yasakçı tutumunun örgütlü bir iradeyle delinebileceğini göstermiştir. Öte yandan 1 Mayıs'ın bir alan inatlaşmasına indirgenmesi, tam da iktidarların istediği bir olgudur" denildi.

1 Mayıslarda önceliğin, işçi sınıfının çıkarlarını temsil eden birleşik ve bağımsız bir kuvvetin vücut bulmasını sağlamak olması gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taksim'in bir daha sermaye tarafından işçi sınıfına kapatılamayacak bir biçimde yeniden kazanılması da ancak bu çabanın sonucu olarak mümkün olacaktır.??Böylesi bir birlik ise, protokol açıklamalarla 'biz Taksim'deyiz, herkese çağrımızdır' diye ilan edip 1 Mayıs'a kısa bir süre kala başka bir alanı miting adresi olarak göstererek sağlanamaz.?1 Mayıslar işçi sınıfın sözünün ve eyleminin sömürücü sınıflar dışında bütün topluma umut verdiği bir gün olmalıdır.??TKP'nin bütün çabası bu yöndedir."

TKP, Türkiye'nin devrimci, yurtsever, cumhuriyetçi birikiminin ve en önemlisi işçi sınıfının öncü kesimlerinin 1 Mayıslarda boynunun bükük durmaması, tersine 1 Mayıs'ın hemen ertesinde daha büyük bir umut ve kararlılıkla mücadeleye devam etmesi için sorumluluk almaktadır. Benzer kaygı ve yaklaşımlarla hareket eden siyasi ve sendikal yapıları bu sorumluluğu paylaşmaya, dört merkezde düzenlenecek 1 Mayıslara aktif bir biçimde katılmaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

