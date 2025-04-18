TKP, 1 Mayıs Kutlamaları İçin Ortaklık Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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TKP, 1 Mayıs Kutlamaları İçin Ortaklık Çağrısı Yaptı

Türkiye Komünist Partisi (TKP), 1 Mayıs kutlamalarında işçi sınıfının birliğini ve mücadele azmini temsil etmek amacıyla ortak bir organizasyon çağrısında bulundu. İktidarın emekçi sınıflara yönelik saldırılarına dikkat çekerek, kitlesel katılım için hazırlıklara başladıklarını duyurdu.

18.04.2025 15:01  Güncelleme: 16:16
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(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP), "İktidarın emekçi sınıflara dönük saldırısı yeni bir evreye ulaşmışken ve insanlığın en temel kazanımlarından biri olan seçme ve seçilme hakkının fiilen ortadan kaldırılması anlamına gelen adımlar atılırken, 1 Mayıs'ın işçi sınıfının birliğini ve mücadele azmini temsil eden bir çizgide ve kitlesel bir biçimde örgütlenmesinin öneminin de farkındayız...Bir yaklaşım ortaklığımız olması durumunda, TKP ortak bir 1 Mayıs için üzerine düşeni yapacak ve tüm Türkiye'de kitlesel katılımı zorlayacaktır" açıklamasını yaptı.

TKP, 1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"TKP Merkez Komitesi'nin dün Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) davetiyle gerçekleşen 1 Mayıs toplantısında ev sahibi sendika ve kitle örgütlerine yönelttiği soruları paylaşıyoruz:

"Geçtiğimiz yıl 1 Mayıs'ta Saraçhane'de yaşananların ardından bir daha bu türden bir organizasyonun parçası olmama kararımızı kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu kararımız sadece 2024'te İstanbul'da ortaya çıkan tablodan kaynaklanmıyor. Hemen her yıl, bir bölümünden başka katılımcıların da şikayetçi olduğu tercih ve davranışlar, bizim konfederasyonların merkezinde durduğu 1 Mayısların parçası olma isteğimizi ciddi ölçülerde azaltmış durumda.

1 Mayısların düzenlenmesindeki zorlukları biliyoruz. İktidarların yasakçı tutumu ve katılımcıların çeşitliliği, düzenleme komitesinin işini gerçekten güç hale getiriyor. TKP bu zorlukları hesaba katmayacak bir parti değildir. Ancak yaşanan bazı sorunların bu zorluklarla ilgisi olmadığını, rahatlıkla aşılabileceğini düşünüyoruz.

Partimiz ayrı bir kutlama için hazırlıklara aylar öncesinde başladı. Ancak iktidarın emekçi sınıflara dönük saldırısı yeni bir evreye ulaşmışken ve insanlığın en temel kazanımlarından biri olan seçme ve seçilme hakkının fiilen ortadan kaldırılması anlamına gelen adımlar atılırken, 1 Mayıs'ın işçi sınıfının birliğini ve mücadele azmini temsil eden bir çizgide ve kitlesel bir biçimde örgütlenmesinin öneminin de farkındayız.

Bu nedenle İstanbul başta olmak üzere, 1 Mayıs tertip komitelerinin aşağıdaki konularda bir netlik sağlayıp sağlayamayacağını açık bir biçimde sorma ihtiyacı duyuyoruz:

1. Hangi sıfatla olursa olsun bir siyasi parti temsilcisinin konuşmacı olmaması, belediye başkanları ya da milletvekillerinin sahneye çıkarılmaması, konuşma içeriklerinde bir siyasi partiye yer verilmemesi.

2. Konuşmalarda demokrasi, adalet ve özgürlük taleplerinin, emek-sermaye çelişkisinin doğrudan ifadesi olan konulardaki talepleri gölgede bırakmaması ve patronlara, patron örgütlerine, çokuluslu tekellere ve emperyalizme karşı açık, net bir tavır alınması.

3. Miting programının katılımcı bütün örgütler alana girdikten sonra başlatılması ve tertip heyetinin mitinge gelen tüm yurttaşlarımızın dağılmasının sorumluluğunu sonuna kadar üstlenmesi. Miting sırasında tertip heyeti adına görevli ve yetkili olan kişilerin belirlenerek katılımcı örgütlere iletilmesi.

Bu konularda bir yaklaşım ortaklığımız olması durumunda, TKP ortak bir 1 Mayıs için üzerine düşeni yapacak ve tüm Türkiye'de kitlesel katılımı zorlayacaktır."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TKP, 1 Mayıs Kutlamaları İçin Ortaklık Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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