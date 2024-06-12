TKP, 1 Mayıs'ta polisin müdahalesi sonucu yaralananlar için suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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TKP, 1 Mayıs'ta polisin müdahalesi sonucu yaralananlar için suç duyurusunda bulundu

Türkiye Komünist Partisi (TKP), 1 Mayıs'ta Saraçhane'den Taksim'e yürümek istedikleri sırada polisin sert müdahalesi sonucu yaralananlar için kolluk kuvvetleri hakkında 'kasten yaralama' suçundan cezalandırılmaları talebiyle suç duyurusunda bulundu. TKP üyesi Can Yasin'in gözünde yüksek oranda görme kaybı meydana gelmesi üzerine suç duyurusu yapıldı.

12.06.2024 13:57
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(İSTANBUL)- Türkiye Komünist Partisi (TKP), 1 Mayıs'ta Saraçhane'den Taksim'e yürümek istedikleri sırada polisin sert müdahalesi sonucu yaralananlar için kolluk kuvvetleri hakkında "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmaları talebiyle suç duyurusunda bulundu.

1 Mayıs 2024'te Saraçhane Meydanı'nda yaşanan polis müdahalesinin ardından gözünde yüksek oranda görme kaybı meydana gelen TKP üyesi Can Yasin için 1 Mayıs'ta görev alan kolluk görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Suç duyurusu öncesinde İstanbul Adalet Sarayı önünde TKP adına açıklama yapan Avukat Mert Doğan, "1 Mayıs savunumuzda yaralanan arkadaşlarımızın yaralanmasına neden kolluk görevlilerine karşı suç duyurusunda bulunmak amacıyla toplandık. Bizler, 2024 1 Mayıs'ında işçi sınıfının bağımsız siyasetini kent meydanlarında haykırmak için toplanmıştık. Saraçhane Meydanı'ndan başladığımız ve Bozdoğan Kemeri'nde kolluk görevlileri tarafından hukuksuzca engellenen yürüyüşümüz sırasında polisin hukuksuz saldırısıyla yoldaşımız Can Yasin gözünden yaralanmıştır" dedi.

1 Mayıs yürüyüşünün anayasa ve tarihsel meşruiyetten kaynaklandığını anımsatan Doğan, "Bu meşruiyetin savunusunu her zaman yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Taksim sembolik önemi olan bir yer değil işçi sınıfının mücadele simgesidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

1 Mayıs, Taksim, İnsan Hakları, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TKP, 1 Mayıs'ta polisin müdahalesi sonucu yaralananlar için suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

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