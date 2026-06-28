TKP'den NATO Zirvesi'ne Sert Tepki - Son Dakika
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TKP'den NATO Zirvesi'ne Sert Tepki

28.06.2026 10:50
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TKP Genel Sekreteri Okuyan, NATO Zirvesi'nin Türkiye'yi yeni maceralara hazırladığını belirtti.

(İSTANBUL) - TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin Türkiye'yi yeni maceralara hazırlama zirvesi olduğunu dile getirerek, "NATO'nun Ukrayna'da dahil olduğu savaşa Türkiye'nin de dahil olması için planlar yapıldı. Yeni NATO tugayları kuruluyor. Hepsinde Türkiye var. Avrupa deli gibi silahlanıyor. Ülkelerin ekonomisi militarize oluyorsa savaş kapıda demektir. Gerçek bir tehdit ile karşı karşıyayız" dedi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), "NATO, onursuzluk ve ölümdür" başlığıyla Kadıköy Caferağa Spor Salonu'nda etkinlik düzenledi. Etkinliğe TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Yunanistan Komünist Partisi (YKP) Politbüro Üyesi Yorgos Marinos, haftalardır hakları için verdikleri mücadeleyi sürdüren Panista işçileri ile çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Aktris Nazlı Deniz Korkmaz, Nazım Hikmet'in "23 Sentlik Askere Dair" şiirini okurken, sanatçı Gülcan Altan da ezgileriyle etkinlikte yer aldı.

"NATO HALKLAR İÇİN TEHLİKELİ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Etkinliğe katılan Yunanistan Komünist Partisi Politbüro Üyesi Yorgos Marinos, NATO karşıtlığının TKP ve YKP'nin ortak mücadelesi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"TKP'nin yoldaşlarına en içten teşekkürlerimizi sunuyor ve YKP olarak bu etkinliği yoldaşça selamlıyoruz. TKP'nin NATO Zirvesi'ne karşı mücadelesini destekliyoruz. Türk hükümetinin Ankara'daki tüm eylemleri yasaklamasını kınıyoruz. NATO kurulduğundan beri kapitalizmin koruyucusu antikomünist bir güçtür. Karşı devrimden sonra NATO sınırlarını genişletmeye devam etmiştir. AB-ABD arasındaki çelişkileri yakından izliyoruz ve net bir tutum alıyoruz. Hangi biçimi alırsa alsın NATO halklar için tehlikeli olmaya devam edecektir. 1952 yılında Türkiye ve Yunanistan'ın NATO katılımı burjuva sınıfının çıkarlarına hizmet etmiştir."

"YAŞASIN TKP VE YKP'NİN ORTAK MÜCADELESİ"

Günümüzde YKP, ülkemizin NATO'ya katılımlarına karşı gösterilerin öncüsü konumundadır. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına karşı Yunanistan'daki eylemlerde yerini almıştır. Belirleyici güç komünistler tarafından örgütlenen halkların verdikleri mücadeledir. Halkların ortak mücadelesini güçlendirmek için çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Yaşasın işçi sınıfı enternasyonalizmi, yaşasın TKP ve YKP'nin ortak mücadelesi."

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan da şöyle konuştu:

"7 Temmuz'da Ankara'da bir zirve yapılacak. Bu zirveye giderken iktidar cesaretle NATO'cu bir görüntü vermeyi kabullendi. AKP iktidarının bir Türkiye projesi var. Bu proje piyasacıdır, laikliğe düşmandır, cumhuriyete düşmandır. Bu proje yayılmacıdır. Yayılmacılık cumhuriyetin kuruluş kodlarına aykırıdır. Türkiye Cumhuriyeti 1923'te yayılmacı bir perspektifle kurulmadı. O zaman yok muydu Türk dünyası? Mustafa Kemal'in en önemli meziyetlerinden birisi, Türkiye'nin yayılmacı bir strateji ile politika üretmemesi oldu. AKP iktidarı ise yayılmacı bir mantığa sahip. İmparatorluk sadece içeride olmaz, yayılırlar. Bunlar yayılmak istiyorlar ama kıyafet dar. Kıyafeti genişletmek için arayışa girdiler. Devlet Bahçeli daha geçen ay 'Türkiye'nin geleceği Çin ile ittifaktadır' dedi. Bugün ABD'nin şemsiyesine girdiler."

"BU ÜLKEDE YABANCI ASKER İSTEMİYORUZ"

Yarım yamalak NATO karşıtlığı olmaz. Emperyalizme karşıysak, gericiliğe karşıysak, tarikatlar ve holding düzenine karşıysak bu düzeninin yayılma stratejisine de karşı çıkmalıyız. Anadolu insanının verdiği yiğit mücadelesiyle kurulan bu ülkede yabancı asker istemiyoruz. Hepsi bizim iktidarımızda defolup gidecek. Dünyanın başka ülkelerinde komünistler, kendi ülkelerinin yayılmasına itiraz ederler.

"GERÇEK BİR TEHDİT İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

NATO Zirvesi, Türkiye'yi yeni maceralara hazırlama zirvesidir. Hiçbir savaş haklı değildir. Sadece işgalcilere karşı savaş haklıdır, meşrudur. NATO'nun Ukrayna'da dahil olduğu savaşa Türkiye'nin de dahil olması için planlar yapıldı. Yeni NATO tugayları kuruluyor. Hepsinde Türkiye var. Avrupa deli gibi silahlanıyor. Ülkelerin ekonomisi militarize oluyorsa savaş kapıda demektir. Gerçek bir tehdit ile karşı karşıyayız.

İktidarımız NATO'cuların ayağına taş değmesin diye Ankara'yı, Ankaralılardan temizlemeye karar verdi. 'NATO savunma örgütüdür' diyorlar. Ankara'yı halkımızdan savunmaya karar verdiler NATO için. İnsanları sabah operasyonlarıyla tutuklamaya başladılar. 5 Temmuz'da miting yapacaktık, yasakların tarihini geriye çektiler. Yıllar önce ABD'li kodamanlar gelecek diye genelevleri boyayan zihniyet, Ankara'yı rezil etmekle meşgul. Biz bu utancı kabul etmeyeceğimizi söyledik. Yasaklamalar getiriyorlar. Onların elinde yargı, idari tedbirler, hatta NATO'nun teknik olanakları varsa bizim de kötü bir huyumuz var; boyun eğmemek.

"MEMLEKETİN HER YERİNDE TÜRKİYE'Yİ MÜCADELE ALANINA DÖNÜŞTÜRÜRÜZ"

NATO'cuların silahlarıyla paralarıyla baş etme şansımız yok. Ama onların da bizim kararlılığımız ve irademizle baş etme şansları yok. Biz baştan söyledik, bu ülkenin sessiz sedasız NATO Zirvesi geçirmesine izin vermeyeceğiz. Madem ellerinde miting yasaklamak gibi bir silah var, o zaman biz memleketin her yerinde Türkiye'yi mücadele alanına dönüştürürüz. Hangi önlemi alırlarsa alsınlar. Bu halkın iradesine kimse boyun eğdiremez."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TKP'den NATO Zirvesi'ne Sert Tepki - Son Dakika

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